МНЕНИЕ Нейтралитет Эстонии невозможен. Однако есть эстонцы, которые хотят зла ​​своей стране

Затем давайте вспомним проходившие в Латвии русские демонстрации против закрытия русскоязычных школ. Это движение также не имело никакого отношения к расширению НАТО. Точно такие же вопросы стояли на повестке дня и в Украине.

Конечно, Эстония была малоценной рыбой с точки зрения российской внешней политики, потому что интересы россиян здесь учитывались ровно настолько, насколько этого требовала кремлевская конъюнктура. Когда было решено тактически подогреть отношения с Западом, российскому МИДу также было приказано не тыкать в страны Балтии, но когда обстоятельства изменились, изменилась и риторика России и ее деятельность по оказанию влияния. Об этом очень интересно рассказывает Михаил Демурин, бывший российский дипломат, выступая в очень информативном подкасте на Youtube «Как вернуть балтийские республики в родную гавань».

Поэтому, даже если бы Эстония была нейтральной с точки зрения безопасности, у России все равно были бы требования к нашему внутриполитическому устройству. Эстонское национальное государство России точно не подходит. Следовательно, больший мир нам мог бы обеспечить не только военный нейтралитет, но и реальный статус вассального государства, где с приоритетностью эстонского языка и культуры будет покончено. Как мы помним, последний раз такому государству положила конец Поющая революция.

То же самое касается и Украины