МНЕНИЕ Нейтралитет Эстонии невозможен. Однако есть эстонцы, которые хотят зла ​​своей стране

Более того, хотя контакты для военного сотрудничества между Украиной и НАТО стали происходить чаще, их фактическое влияние было небольшим. Мы видели это в начале войны, когда Украина в подавляющем большинстве воевала с использованием оружия советских времен. Утверждение о том, что НАТО вооружило Украину еще до войны, оказалось мифом. Однако страны НАТО кое-то сделали – провели обучение, сотрудничали в области разведки, а перед самым началом войны еще и предоставили сколько-то вооружения для пехоты, но в масштабах всей войны, этого было очень мало.
Так что же на самом деле мотивировало Россию? Вспомним финал пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». В нем Красная Армия вторгается в Киев во время гражданской войны, а российские белогвардейские офицеры считают, что красные в конечном счете лучше украинских борцов за независимость: «Потому что они не позволят империи развалиться».
Или вспомним лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, который тоже высмеивал независимость Украины. Все это объясняет, почему украинская политика в формировании своего культурного самосознания не устраивала великорусскую душу. Это означает, что даже если оставить в стороне аспект НАТО, реальная суть нынешней войны – это борьба национальных идентичностей. Суть этой войны – культурный дарвинизм, где нейтралитета не существует. Ты можешь либо быть частью «Русского мира», либо нет.
Это также против тех, кто желает абстрактного мира. Если вы хотите отказаться от возможности оставаться эстонцами для себя и своих близких, то, вероятно, существует определенная возможность достижения большего мира. Но даже эта возможность не является абсолютной, поскольку, как во времена Екатерины II эстонских крестьян начали отправлять на войну против Турции, так и все российские вассалы при определенных условиях могут быть отправлены на войну.
Я хочу мира, но еще больше я хочу права быть самим собой. Я знаю, что мои друзья такие же.