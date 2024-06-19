В Эстонии откроется еще один магазин Lidl

Lidl Eesti инвестировал в строительство нового магазина, а также в благоустройство прилегающей территории и развитие общественной инфраструктуры более восьми млн евро. Открытие магазина создало в Курессааре 60 новых рабочих мест.

Новый магазин Lidl расположен на Таллинна маантеэ, в районе, до которого легко добраться, и предлагает жителям Курессааре возможность удобно делать необходимые покупки. В день открытия, 20 июня, только в магазине в Курессааре всех посетителей ждут специальные предложения открытия, а также множество сюрпризов и лотерея.

Вечером, в 17:30 начнется праздничное мероприятие с грилем, в котором также примет участие приглашённый музыкант, а для детей будет приготовлен батут, и они смогут весело провести время.

Строительство магазина было природосберегающим, при строительстве соблюдались все требования международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно, и в нем используется только зелёная энергия.

Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1740 квадратных метров и широкие проходы для удобства покупателей. Магазин в Курессааре - самый большой на сегодняшний день магазин Lidl в Эстонии.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, на машине, или на велосипеде. Рядом со зданием магазина большая парковка, на которой 143 широких парковочных места, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и 2 - это семейные парковочные места. К услугам велосипедистов - безопасная парковка, рассчитанная на 12 велосипедов. Кроме того, на парковке есть две станции зарядки электромобилей.

В течение первых четырех недель после открытия покупателей будут радовать особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.

Открытие нового магазина в Курессааре является частью стратегии развития сети магазинов Lidl Eesti, реализация которой началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина на Курессааре у Lidl в Эстонии станет четырнадцать магазинов.