Новая страна-председатель Евросоюза полностью игнорирует Украину

«Сделаем Европу снова великой» - это девиз председательства Венгрии в Европейском cоюзе. Посол этой страны в ЕС Балинт Одор пытался доказать, что это не вовсе не европейский вариант лозунга бывшего американского президента Дональда Трампа, а выражение необходимости сделать Союз сильнее за счет повышения его конкурентоспособности.

В июле Венгрия получит по ротации пост страны-председателя Евросовета. Постоянный представитель Будапешта в Брюсселе Венгрии сообщил Euronews, что одним из приоритетов на следующие 6 месяцев будет расширение Евросоюза на Западные Балканы. При этом никаких переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС вообще не планируется.

«Мы очень хотели бы продолжить переговоры со странами Западных Балкан. Сейчас появляется возможность ускорить процесс расширения Евросоюза на эти страны, которые давно этого ждут. И я думаю, мы должны попытаться организовать конференцию правительств региона, стимулировать диалог но конкретным аспектам и закрыть большинство переговорных статей», - сказал постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одо.

Что касается политики будущего председателя ЕС в отношении Украины, посол заявил, что «Венгрия внимательно следит за событиями», но эта тема не будет приоритетной.

Дипломат пообещал при этом, что все актуальные вопросы будут включены в повестку дня председательства по мере необходимости.

Большое значение Венгрия будет отводить продовольственной безопасности Евросоюза. Хотя Будапешт выступает против многих элементов разработанного Брюсселем «Зелёного курса», таких как недавно принятый Закон о восстановлении природы, Венгрия считает «ключевым приоритетом» устойчивое сельское хозяйство, не загрязняющее окружающую среду.

Период венгерского председательства начнtтся 1 июля и продлится до 31 декабря.