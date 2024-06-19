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Конгресс украинцев Эстонии удостоил Рийгикогу медали Святого Владимира

BNS
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Лаури Хуссар.
Лаури Хуссар. Фото: Konstantin Sednev

Конгресс украинцев Эстонии удостоил Рийгикогу медали Святого Владимира, которую в четверг примет спикер Лаури Хуссар.

Конгресс украинцев принял решение удостоить Рийгикогу этой награды за вклад в поддержку Украины и за то, что он первым в мире признал Голодомор геноцидом украинского народа.

В четверг спикер Рийгикогу Лаури Хуссар встретится с представителями Эстонского конгресса украинцев, объединяющего украинцев, проживающих за рубежом, и от имени Рийгикогу примет награду, которую вручит председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык.

Во встрече примут участие представители парламентской группы Эстония-Украина.

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