Тренер Ефимовой Хенри Хейн: я никогда не видел в Эстонии подобной спортсменки

Хейн сказал, что завоевание золотой медали – это очень большое достижение.

«Напряжение сохранялось до самого конца. В финале Энели начала немного спокойнее, чем обычно. За 10-15 метров до конца стало ясно, что получается золото», - сказал он.

На ЧЕ Ефимова с каждым заплывом становилась быстрее. Но ее последние титульные соревнования часто проходили так, что полуфинал она проплывала быстрее финала.

«Сегодня все получилось прекрасно, но плавание было не идеальным. Лучшие первые 50 метров были в полуфинале, надо работать над второй половиной», - сказал Хейн.

Но что же делает Ефимову особенной?

«Уверенность. Я никогда не видел в Эстонии такого молодого спортсмена, который в стрессовых ситуациях, таких, как, например, финал, где нужно показывать результат, все выполняет. Это ее большой козырь», - сказал Хейн.

В финале 17-летняя Ефимова показала результат 1:06.41. По словам Хейн, целью было получить высшую оценку сезона.

«Мы хотели с каждым соревнованием становиться быстрее. Мы не скрываем, что уже довольно давно хотим получить результат 1.05. Чем раньше он появится, тем лучше. В этот раз не произошло, ничего страшного, тогда на следующих соревнованиях», - сказал тренер.

До Олимпиады еще месяц. Перед большими соревнованиями Ефимова также примет участие в юниорском чемпионате Европы.