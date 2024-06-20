Подопечная Хенри Хейн Энели Ефимова стала первой эстонкой, завоевавшей накануне золотую медаль на дистанции 100 метров брассом среди женщин на чемпионате Европы на длинной воде. Хейн отметил, что козырем Ефимовой является ее уверенность.
Тренер Ефимовой Хенри Хейн: я никогда не видел в Эстонии подобной спортсменки
Хейн сказал, что завоевание золотой медали – это очень большое достижение.
«Напряжение сохранялось до самого конца. В финале Энели начала немного спокойнее, чем обычно. За 10-15 метров до конца стало ясно, что получается золото», - сказал он.
На ЧЕ Ефимова с каждым заплывом становилась быстрее. Но ее последние титульные соревнования часто проходили так, что полуфинал она проплывала быстрее финала.
«Сегодня все получилось прекрасно, но плавание было не идеальным. Лучшие первые 50 метров были в полуфинале, надо работать над второй половиной», - сказал Хейн.
Но что же делает Ефимову особенной?
«Уверенность. Я никогда не видел в Эстонии такого молодого спортсмена, который в стрессовых ситуациях, таких, как, например, финал, где нужно показывать результат, все выполняет. Это ее большой козырь», - сказал Хейн.
В финале 17-летняя Ефимова показала результат 1:06.41. По словам Хейн, целью было получить высшую оценку сезона.
«Мы хотели с каждым соревнованием становиться быстрее. Мы не скрываем, что уже довольно давно хотим получить результат 1.05. Чем раньше он появится, тем лучше. В этот раз не произошло, ничего страшного, тогда на следующих соревнованиях», - сказал тренер.
До Олимпиады еще месяц. Перед большими соревнованиями Ефимова также примет участие в юниорском чемпионате Европы.
«Сегодня утром мы будем плыть 200 метров брассом. По предварительному заплыву на этих соревнованиях увидим, имеет ли нам еще смысл напрягаться ради олимпийского стандарта или нет. Потом вернемся домой и тренировки продолжатся.
На юниорском ЧЕ у нас в планах выполнить 100 метров брассом, чтобы пройти последний контрольный старт. Мы все подготовили так же, как и перед чемпионатом Европы на короткой воде, где она показала мощнейший результат. Там тоже за три недели до соревнований мы сделали последний контрольный старт, и тогда она была готова к серьезным соревнованиям. На данный момент мы делаем то же самое с длинной водой», - добавил Хейн.
Для Хейна золотая медаль значит многое, ведь ради нее было принесено много жертв и вложено много усилий.
«Я очень рад, что она продолжает развиваться и находясь под моим руководством. Несколько лет назад никто не предполагал, что это развитие пойдет в таком ключе. Эта работа 24/7, особенно с Энели, которая живет в другом городе, да еще и несовершеннолетняя. Я часто выполнял роль родителя, например, когда было нужно ехать в 9 вечера в «Аудентес» и сдавать допинг-тест, или же готовиться к контрольным», - добавил Хейн.