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Исследование: соцсети стали для неэстонцев основным источником информации

rus.postimees.ee
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Соцсети.
Соцсети. Фото: Hannes P Albert

Согласно заказанному Госканцелярией исследованию общественного мнения, значимость российских телеканалов как источника информации среди неэстонцев неуклонно снижается, пишет Rus.ERR.

Два года назад их считали важными 18% респондентов, сейчас – 12%. Важность русскоязычного контента, производимого в Эстонии, остается стабильной и составляет около 30%.

Изменения произошли в рейтинге важнейших источников информации. Летом 2022 года эстонские новостные порталы были наиболее важны для респондентов других национальностей, однако теперь социальные сети обогнали порталы: самыми важными инфоканалами их считают 49% респондентов.

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