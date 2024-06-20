Исследование: соцсети стали для неэстонцев основным источником информации

Два года назад их считали важными 18% респондентов, сейчас – 12%. Важность русскоязычного контента, производимого в Эстонии, остается стабильной и составляет около 30%.

Изменения произошли в рейтинге важнейших источников информации. Летом 2022 года эстонские новостные порталы были наиболее важны для респондентов других национальностей, однако теперь социальные сети обогнали порталы: самыми важными инфоканалами их считают 49% респондентов.