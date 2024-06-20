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Партия EKRE потеряла более 500 членов

Rus.Postimees
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Сотни членов покинули EKRE.
Сотни членов покинули EKRE. Фото: Madis Veltman

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) потеряла более 500 членов в результате исключения из нее или выхода по собственному желанию.

Незадолго до того, как серьезный внутренний конфликт стал достоянием общественности, в EKRE насчитывалось 9766 членов. По состоянию на 8:00 четверга, по данным бизнес-регистра, в EKRE состоял 9261 член, то есть партия потеряла 505 человек, передает ERR.

Это символическая цифра, так как для основания новой партии необходимо минимум 500 человек. Некоторые из покинувших EKRE, во главе с Хенном Пыллуаасом, Яаком Валге, Яаком Мадисоном и Хелле Куллеркупп, пообещали в конце июня основать новую консервативную партию.

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