Партия EKRE потеряла более 500 членов

Незадолго до того, как серьезный внутренний конфликт стал достоянием общественности, в EKRE насчитывалось 9766 членов. По состоянию на 8:00 четверга, по данным бизнес-регистра, в EKRE состоял 9261 член, то есть партия потеряла 505 человек, передает ERR.