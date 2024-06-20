Столтенберг призвал Запад сплотиться на фоне пакта РФ и КНДР

Военный альянс между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущее сближение авторитарных держав и подчеркивает важность формирования единого фронта демократий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 19 июня, на панельной дискуссии во время официального визита в Оттаву.

«Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде», - приводит слова главы Североатлантического альянса агентство Reuters.

КНДР поставила России «огромное количество боеприпасов», а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, отметил Столтенберг.

Растущая близость между РФ и другими азиатскими государствами делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. По этой причине, по его словам, главы правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на саммит НАТО в Вашингтон, который состоится в июле.

Столтенберг призвал власти Канады тратить больше на оборону

Генсек НАТО также заявил, что ожидает от Канады выполнения поставленной перед всеми странами-членами альянса задачи - выделять на военно-оборонительные цели не менее двух процентов ВВП.

Как отмечает Reuters, либеральное правительство Канады по-прежнему предпочитает тратить миллиарды на социальные программы, выделяя на нужды обороны всего 1,37 процента ВВП и планируя достичь 1,76 процента только к 2030 году.