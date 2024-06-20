Жители Эстонии назвали любимые бренды продуктов питания: Kalev уверенно лидирует

За ним следует Kārums, известный прежде всего как бренд творожных сырков, впервые достигший столь высокой позиции, и Merevaik, который на протяжении всей восьмилетней истории опроса оставался в пятерке самых любимых продуктовых брендов. Наименьший разрыв исключил из пятерки лидеров один из самых известных продуктовых брендов - мясной бренд Rakvere.

По мнению эксперта по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте, жители Эстонии обычно предпочитают бренды местного происхождения, ориентированные на местный рынок, большая часть которого имеет историю в несколько десятилетий. «В недавних исследованиях за первую четверть века были включены только четыре или пять брендов продуктов питания из других стран, включая соседние страны. Поэтому такой сильный результат одного из самых любимых латвийских брендов Kārums в некоторой степени неожидан. Явная тенденция к росту популярности бренда была заметна уже в прошлом году», - сказала Мяннасте.

Если рассматривать группы товаров, то четверть респондентов предпочитает из наиболее популярных продовольственных брендов больше всего молочные, за ними следуют мясные и зерновые продукты. Однако привлекательность брендов имеет тенденцию сильно различаться в зависимости от возраста потребителя.