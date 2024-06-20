Как сообщил в эфире программы Vikerhommik один из возможных кандидатов на должность нового председателя Хендрик Йоханнес Террас, правление «Ээсти 200» отказалось перенести выборы председателя на более ранний срок, как того хотела часть членов партии, и съезд партии состоится 31 августа, пишет Rus.ERR.
Правление «Ээсти 200» не согласилось провести выборы председателя раньше запланированного
Террас представил на собрании правления в среду вечером пожелание некоторых членов партии провести съезд в июле, но это предложение не нашло поддержки в правлении, и съезд все же состоится в конце августа.
«Мне лично очень жаль, потому что я и более ста молодых людей хотели бы увидеть изменения раньше, чтобы создать уверенность и ясность в отношении будущего и не терять драгоценное время, которое можно было бы использовать для подготовки к местным выборам», – сказал Террас.
Террас обосновал желание провести смену руководства раньше плохими результатами на выборах в Европарламент, что, по его словам, является признаком необходимости изменений.