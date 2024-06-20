Правление «Ээсти 200» не согласилось провести выборы председателя раньше запланированного

Террас представил на собрании правления в среду вечером пожелание некоторых членов партии провести съезд в июле, но это предложение не нашло поддержки в правлении, и съезд все же состоится в конце августа.

«Мне лично очень жаль, потому что я и более ста молодых людей хотели бы увидеть изменения раньше, чтобы создать уверенность и ясность в отношении будущего и не терять драгоценное время, которое можно было бы использовать для подготовки к местным выборам», – сказал Террас.