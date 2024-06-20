Мошенники добрались до логистических платформ: пропали грузы алюминия, коньяка и вина

Схема мошенничества следующая: преступники создают учетную запись пользователя логистической платформы, на которой происходит общение отправителей и перевозчиков товаров. Там они копируют данные какой-нибудь логистической компании, создают фейковый аккаунт на имя компании с похожим названием и представляют через платформу предложение о перевозке каких-нибудь товаров. После того как собственник товара принимает предложение и отправляет все свои данные о доставке на фейковый аккаунт мошенников, последние принимают товар, который в итоге бесследно пропадает.