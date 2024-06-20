Страховая компания ERGO предупреждает: мошенники добрались до логистических платформ – товар пропадает целыми партиями. В последнее время участились случаи, когда преступникам удавалось заполучить дорогостоящие грузы. Страховой компании ERGO пришлось столкнуться уже с тремя таким случаями, в результате которых пропал груз коньяка стоимостью 200 000 евро, груз алюминия стоимостью 90 000 евро и целая партия вина.
Пропали груз коньяка и целая партия вина: мошенники добрались до логистических платформ
Схема мошенничества следующая: преступники создают учетную запись пользователя логистической платформы, на которой происходит общение отправителей и перевозчиков товаров. Там они копируют данные какой-нибудь логистической компании, создают фейковый аккаунт на имя компании с похожим названием и представляют через платформу предложение о перевозке каких-нибудь товаров. После того как собственник товара принимает предложение и отправляет все свои данные о доставке на фейковый аккаунт мошенников, последние принимают товар, который в итоге бесследно пропадает.
Все подобные случаи, сообщения о которых получила страховая компания ERGO, до сих пор происходили с использованием общеевропейской транспортно-логистической платформы Timocom. Например, в ERGO поступил случай, в результате которого пропал груз коньяка стоимостью 200 000 евро.
«Экспедитор искал через веб-приложение субподрядчика для перевозки большого количества коньяка и наткнулся на мошенников, которые с помощью фейковой учетной записи получили товар и направили его в подходящее для себя место. Сумма ущерба составила 200 000 евро. Мошенничество было обнаружено, когда собственник товара начал расследовать путь его движения. Оказалось, что реальная компания ничего не знала ни о товаре, ни о его перевозке», – рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.
В результате использования аналогичной схемы также пропала партия алюминия – в этом случае убыток составил 90 000 евро. Представитель страховой компании ERGO призывает при использовании различных логистических веб-платформ всегда проявлять бдительность.
«Не доверяйте перевозчикам слепо – всегда проверяйте все данные дважды. Убедитесь, что вы имеете дело с настоящей компанией. При быстром просмотре отличить настоящую учетную запись компании от фейковой может быть не так просто. Зачастую в адресе электронной почты учетной записи мошенников может отсутствовать или отличаться всего лишь одна буква. Поэтому обязательно нужно зайти на сайт и позвонить компании, у которой вы хотите заказать грузоперевозку. Даже если у вас оформлено страхование груза, ущерб может оказаться очень большим, а отсутствие товара способно парализовать ваш бизнес», – отметил Макиенко.
В третьем случае, с которым столкнулась компания ERGO, жертвой мошенничества стал сам перевозчик – ему позвонил клиент, который якобы заказал у его компании перевозку товара. По словам звонившего, логистическая компания якобы загрузила в Испании партию вин и перевезла их в Германию в Берлин. На представленной накладной стояла печать с данными логистической фирмы, которая, к сожалению, оказалась поддельной. Вино пропало, и в настоящее время идет процесс составления требования. Клиент ERGO подал заявление в полицию и сообщил, что данные его компании были использованы в логистической системе Timocom преступным путем, и что отправитель лишился товара в результате мошенничества.
Как не стать жертвой логистических мошенничеств:
Никогда не доверяйте никому свой товар без тщательной проверки истории потенциального партнера!
Убедитесь, что вы имеете дело с настоящей добросовестной компанией! Символика и каждая буква названия компании должны быть правильно написаны в каждом документе, адресе электронной почты и коммуникации.
Выполните двойную проверку! Позвоните в компанию, у которой вы заказываете грузоперевозку, и зайдите на ее сайт.