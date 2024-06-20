Пропали груз коньяка и целая партия вина: мошенники добрались до логистических платформ

Схема мошенничества следующая: преступники создают учетную запись пользователя логистической платформы, на которой происходит общение отправителей и перевозчиков товаров. Там они копируют данные какой-нибудь логистической компании, создают фейковый аккаунт на имя компании с похожим названием и представляют через платформу предложение о перевозке каких-нибудь товаров. После того как собственник товара принимает предложение и отправляет все свои данные о доставке на фейковый аккаунт мошенников, последние принимают товар, который в итоге бесследно пропадает.

Все подобные случаи, сообщения о которых получила страховая компания ERGO, до сих пор происходили с использованием общеевропейской транспортно-логистической платформы Timocom. Например, в ERGO поступил случай, в результате которого пропал груз коньяка стоимостью 200 000 евро.

«Экспедитор искал через веб-приложение субподрядчика для перевозки большого количества коньяка и наткнулся на мошенников, которые с помощью фейковой учетной записи получили товар и направили его в подходящее для себя место. Сумма ущерба составила 200 000 евро. Мошенничество было обнаружено, когда собственник товара начал расследовать путь его движения. Оказалось, что реальная компания ничего не знала ни о товаре, ни о его перевозке», – рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.

В результате использования аналогичной схемы также пропала партия алюминия – в этом случае убыток составил 90 000 евро. Представитель страховой компании ERGO призывает при использовании различных логистических веб-платформ всегда проявлять бдительность.