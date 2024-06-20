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Печник и трубочист без лицензии могут стоить вам дома или жизни

rus.postimees.ee
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Печь. Снимок иллюстративный.
Печь. Снимок иллюстративный. Фото: Andres Teiss

Каждый, кто предлагает услуги печника или трубочиста, должен иметь профессиональный сертификат. Неправильно установленная или необслуживаемая система отопления может стать причиной серьезного несчастья, а также повлиять на выплату страхового возмещения.

В прошлом году в домах Эстонии произошел 431 пожар, 77 из которых были связаны с системой отопления. 29 пожаров возникли из-за дефекта в конструкции отопительной системы или из-за неправильной установки.

«Многие пожары начались из-за того, что металлическая труба, установленная в качестве дымохода для печи, не была правильно изолирована, и нагревшись от топки, она воспламенила перекрытие или деревянные балки. Эти ситуации можно было бы предотвратить, если бы обученный мастер проверил конструкцию. Вызов мастера в конечном итоге обходится дешевле, чем ликвидация последствий пожара», – сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тийна Кийл.

При установке или обслуживании отопительных приборов заказчик должен убедиться, что у исполнителя есть свидетельство о квалификации, подтверждающее его навыки и знания. Кроме того, следует помнить, что если пожар возник из-за неисправного или не соответствующего требованиям отопительного прибора, это может повлиять на выплату страхового возмещения в случае аварии.

Все действия, связанные с отопительными системами, должны быть занесены трубочистами и печниками в портал отопительных систем. Печники и трубочисты могут видеть там обзор выполненных работ и интервалы невыполненных работ. Владелец отопительной системы также получает очень хорошее представление о состоянии своей системы и необходимости ее очистки.

«К чистке отопительных систем не следует относиться легкомысленно. Например, в прошлом году загорелась баня, дымоход которой никогда не чистился. Если бы специалист проверил отопительную систему, то ошибка была бы обнаружена, и пожара бы не было. Помимо чистки отопительной системы, одной из задач трубочиста является оценка безопасности всей системы», – сказала Кийл.

Отопительные приборы и их дымоходы нужно чистить минимум раз в год. Если у владельца частного дома есть соответствующие навыки и оборудование, он может сам почистить свой дымоход, но хотя бы раз в пять лет это должен делать профессиональный трубочист. В многоквартирные, рядные и парные дома профессиональные трубочисты должны приходить каждый год.

В случае возникновения каких-либо проблем при использовании отопительных систем, владелец должен убедиться, что системой можно продолжать пользоваться безопасно. При необходимости следует вызвать квалифицированного специалиста для проверки системы.

Часто случаются ситуации, когда люди построили и начали использовать отопительное устройство (печь, плиту или камин) в жилом помещении, но не зарегистрировали его. В таком случае необходимо подтвердить безопасность устройства задним числом. Условия для регистрации согласно закону существующей отопительной системы или строительства новой можно узнать в своем местном самоуправлении.

Кроме дымового датчика, в каждом доме с твердотопливными и газовыми устройствами также должен быть датчик угарного газа.

Контактные данные и регионы работы профессиональных трубочистов и печников, оказывающих услуги, можно найти на портале безопасности Спасательного департамента.

Действительность квалификационного свидетельства можно проверить на сайте Эстонского квалификационного агентства

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