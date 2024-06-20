Печник и трубочист без лицензии могут стоить вам дома или жизни

В прошлом году в домах Эстонии произошел 431 пожар, 77 из которых были связаны с системой отопления. 29 пожаров возникли из-за дефекта в конструкции отопительной системы или из-за неправильной установки.

«Многие пожары начались из-за того, что металлическая труба, установленная в качестве дымохода для печи, не была правильно изолирована, и нагревшись от топки, она воспламенила перекрытие или деревянные балки. Эти ситуации можно было бы предотвратить, если бы обученный мастер проверил конструкцию. Вызов мастера в конечном итоге обходится дешевле, чем ликвидация последствий пожара», – сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тийна Кийл.

При установке или обслуживании отопительных приборов заказчик должен убедиться, что у исполнителя есть свидетельство о квалификации, подтверждающее его навыки и знания. Кроме того, следует помнить, что если пожар возник из-за неисправного или не соответствующего требованиям отопительного прибора, это может повлиять на выплату страхового возмещения в случае аварии.

Все действия, связанные с отопительными системами, должны быть занесены трубочистами и печниками в портал отопительных систем. Печники и трубочисты могут видеть там обзор выполненных работ и интервалы невыполненных работ. Владелец отопительной системы также получает очень хорошее представление о состоянии своей системы и необходимости ее очистки.