Исследование: легализация конопли увеличила бы доходы Эстонии на десятки миллионов евро

Об этом BNS сообщила София Фишер, которая только что защитила в Академии МВД диссертацию на тему «Социальные выгоды и расходы от легализации каннабиса в Эстонии». Целью исследования было определить, как легализация каннабиса может повлиять на Эстонию, особенно с экономической точки зрения.

«В то же время необходимо подчеркнуть, что последствия легализации каннабиса гораздо шире и масштабнее, чем просто влияние на государственный бюджет. Другие последствия зачастую трудно оценить в финансовых терминах. Поэтому при принятии решения о легализации каннабиса необходимо учитывать множество других аспектов, которые не рассматриваются в данном исследовании», - подчеркнула Фишер.

Поводом для проведения исследования послужил тот факт, что с 2013 года все больше стран переходят к полной легализации каннабиса, и более половины европейцев выступают за это.

Исходя из опыта других стран, легализация каннабиса в Эстонии, вероятно, приведет к росту числа бездомных, употребления тяжелых наркотиков, смертности на дорогах и числа заключенных. В денежном выражении это означало бы дополнительные расходы для государства в размере порядка 10 миллионов евро.

«Однако долгосрочные последствия легализации каннабиса еще не изучены. Предварительные данные из стран, легализовавших каннабис, говорят о том, что расходы на здравоохранение, вероятно, возрастут, а мониторинг легального рынка каннабиса также будет стоить денег. Некоторые исследования даже обнаружили связь между стоимостью недвижимости в стране и ее удорожанием после легализации», - отметила София Фишер.