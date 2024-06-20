Случаи из жизни Пожилых людей чаще всего используют их собственные родственники

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, наиболее распространенным объектом махинаций является недвижимость и часто имеют место попытки эксплуатации пожилых людей, особенно в связи с получением наследства и подарков, а также, например, установления ипотеки на недвижимость.

«Например, был случай, когда пожилой человек пришел составлять завещание и с ним было несколько родственников. Оставив посторонних ждать, нотариус поговорил со стариком и объяснил ему детали. Тот сказал, что все равно составит завещание, но, вероятно, встретится с нотариусом еще раз, – рассказывает Саар-Йохансон. – Через час пожилой человек вернулся, на этот раз один, и сказал, что хочет отменить предыдущее завещание и теперь он составляет завещание, которое действительно хотел оставить. Первое нужно было сделать, чтобы успокоить родственников».

Каждое действие в кабинете нотариуса должно быть продуманным

Еще один красноречивый пример того, как член семьи может пытаться воспользоваться пожилым человеком, касается доверенностей и договоров дарения: к нотариусу обратилась дочь одной старушки и сказала, что ей нужна доверенность на изготовление банковской карты и составление договора дарения недвижимости.