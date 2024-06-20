Известная сеть магазинов бытовой техники подала заявление о банкротстве

Временный банкротный управляющий Индрек Лепсоо подтвердил, что заявление о банкротстве подал сам должник.

Когда пару недель назад стало известно о закрытии магазинов в торговом центре Järve в Таллинне, а также в Рапла и Кохтла-Ярве, владельц и руководитель Expert Eesti Ардо Краав не стал комментировать это событие.

В Кассе страхования от безработицы сообщили, что уведомлений о коллективном сокращении не поступало.

По данным Налогово-таможенного департамента, общий долг Expert Eesti составляет более 364 000 евро, большая часть которого - это налог с оборота.

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