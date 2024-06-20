Десять советов: что надо сделать перед отъездом в отпуск

5. Соседский дозор

Если в том месте, где вы живете, есть соседский дозор, обязательно присоединитесь к нему, прежде чем надолго уехать отпуск. Однако не стоит забывать, что это не заменит охранную систему: даже самый внимательный сосед не может заметить все подозрительные действия.

6. Сообщите другу или соседу

Попросите друга или соседа, которым вы доверяете, присмотреть за домом в ваше отсутствие. Если вы живете в частном доме, хорошо, если кто-то будет время от времени косить траву или, например, опустошать почтовый ящик – так не будет казаться, что дом пустует.

7. Не рассказывайте посторонним о предстоящем путешествии

О предстоящем путешествии рассказывайте только близким и друзьям. Даже таксисту, который везет вас в аэропорт, не говорите, куда и на какой срок вы отправляетесь – этой информацией могут воспользоваться. На первый взгляд это может показаться чрезмерной мерой, но, например, в Тарту несколько домов обворовали на основании информации, полученной от друга-таксиста.

8. Соцсети отложите на потом

Мы понимаем, что вы хотите при первой возможности рассказать о своем путешествии, но если вы в режиме реального времени сообщаете, что находитесь вдали от дома, на ваш дом могут нацелиться воры. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только после возвращения домой.

9. Домашняя охрана

Хотя для обеспечения безопасности дома важны все вышеперечисленные пункты, самый главный – это домашняя охрана. «Это лучшее, что вы можете сделать для защиты своей семьи и имущества, – подчеркнул Пярьяла. – Тот факт, что ваш дом круглосуточно находится под присмотром охранной фирмы, дарит чувство безопасности и на родине, и за границей».

10. Камера видеонаблюдения

Хотя камера, образно говоря, сама со столба не слезет, это все же очень хорошая мера в дополнение к домашней охране. Во-первых, она имеет превентивное воздействие: маловероятно, что вор заберется в ваш дом, увидев камеру. Во-вторых, в случае кражи видеозапись поможет полиции.