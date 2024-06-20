Лето – прекрасное время для отпуска, будь то путешествие по родной стране или отъезд в дальние страны. Но как обеспечить безопасность своего жилья, когда он долго будет пустовать?
Десять советов: что надо сделать перед отъездом в отпуск
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла напоминает о том, что легко забыть в предотпускной суете.
1. Уберите все ценное
Если вы живете в частном доме, уберите все мало-мальски ценное, в идеале – в закрытое помещение.
Мы часто недооцениваем стоимость своих вещей. Обычная для домочадцев лестница или железный лом в руках вора могут стать рабочими инструментами, которые помогут ему сделать следующий шаг: по лестнице вор может забраться на второй этаж, а лом поможет злоумышленнику открыть двери и окна.
2. Закройте двери и окна
Проверьте, хорошо ли закрыты все окна и двери. Если оставить окно в положении на проветривание, половина работы за вора уже будет сделана. Также рекомендуем установить на окнах и дверях магнитные датчики, которые реагируют на открытие и передают сигнал тревоги охранному экипажу.
3. Перекройте воду и отсоедините приборы от сети
Во избежание происшествий советуем отсоединить все электроприборы от сети. Хорошей идеей будет перекрыть воду, чтобы предотвратить возможные протечки – улаживание страховых случаев, вызванных повреждением водой, занимает очень много времени.
4. Освещение
Освещение очень важно для безопасности дома. Чем спокойнее вор сможет действовать, тем выше вероятность, что частный дом заинтересует его. Хорошо, если во дворе есть освещение – например, на тротуаре и рядом с воротами, а у входной двери установлен осветительный прибор с датчиком движения: в таком случае подозрительные действия привлекут внимание соседей.
5. Соседский дозор
Если в том месте, где вы живете, есть соседский дозор, обязательно присоединитесь к нему, прежде чем надолго уехать отпуск. Однако не стоит забывать, что это не заменит охранную систему: даже самый внимательный сосед не может заметить все подозрительные действия.
6. Сообщите другу или соседу
Попросите друга или соседа, которым вы доверяете, присмотреть за домом в ваше отсутствие. Если вы живете в частном доме, хорошо, если кто-то будет время от времени косить траву или, например, опустошать почтовый ящик – так не будет казаться, что дом пустует.
7. Не рассказывайте посторонним о предстоящем путешествии
О предстоящем путешествии рассказывайте только близким и друзьям. Даже таксисту, который везет вас в аэропорт, не говорите, куда и на какой срок вы отправляетесь – этой информацией могут воспользоваться. На первый взгляд это может показаться чрезмерной мерой, но, например, в Тарту несколько домов обворовали на основании информации, полученной от друга-таксиста.
8. Соцсети отложите на потом
Мы понимаем, что вы хотите при первой возможности рассказать о своем путешествии, но если вы в режиме реального времени сообщаете, что находитесь вдали от дома, на ваш дом могут нацелиться воры. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только после возвращения домой.
9. Домашняя охрана
Хотя для обеспечения безопасности дома важны все вышеперечисленные пункты, самый главный – это домашняя охрана. «Это лучшее, что вы можете сделать для защиты своей семьи и имущества, – подчеркнул Пярьяла. – Тот факт, что ваш дом круглосуточно находится под присмотром охранной фирмы, дарит чувство безопасности и на родине, и за границей».
10. Камера видеонаблюдения
Хотя камера, образно говоря, сама со столба не слезет, это все же очень хорошая мера в дополнение к домашней охране. Во-первых, она имеет превентивное воздействие: маловероятно, что вор заберется в ваш дом, увидев камеру. Во-вторых, в случае кражи видеозапись поможет полиции.