Автобусы заполнены до отказа: в июньские праздники Lux Express совершит более 40 дополнительных поездок

Важно отметить, что в мае и июне Lux Express добавила в общей сложности около 90 рейсов на маршрут Таллинн-Тарту, чтобы справиться с перебоями и пассажиропотоком, вызванными железнодорожными работами, что составляет более 4 000 мест.

Ингмар Роос, член правления Lux Express, отметил, что Lux Express всегда стремится предоставить своим пассажирам наилучший сервис. «Мы надеемся, что дополнительные рейсы помогут снизить спрос и позволят всем желающим добраться до места назначения в комфорте и безопасности», - сказал он.

Роос заявил, что хотя Lux Express добавила более 2 300 мест на пред- и послепраздничные даты, спрос на Midsummer очень высок, и многие поездки уже распроданы.

Если вы не успели купить билеты, стоит заглянуть на сайт luxexpress.eu, так как на каждую поездку действует возврат, а возвращенные места автоматически перепродаются.

С 15 июня Lux Express также открыл летний маршрут Тарту - Курессааре и добавил дополнительные отправления на маршруте Таллинн - Курессааре на лето. В дополнение к дополнениям на маршруте Курессааре, 15 июня начались дополнительные летние вылеты на маршруте Таллинн-Хаапсалу.