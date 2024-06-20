Только за неделю середины лета Lux Express добавит в свое расписание 42 дополнительных рейса, обеспечив пассажирам 2 352 дополнительных места, чтобы удовлетворить возросший спрос. Дополнительные рейсы будут выполняться в основном на маршрутах Таллинн-Пярну и Таллинн-Тарту.
Автобусы заполнены до отказа: в июньские праздники Lux Express совершит более 40 дополнительных поездок
Важно отметить, что в мае и июне Lux Express добавила в общей сложности около 90 рейсов на маршрут Таллинн-Тарту, чтобы справиться с перебоями и пассажиропотоком, вызванными железнодорожными работами, что составляет более 4 000 мест.
Ингмар Роос, член правления Lux Express, отметил, что Lux Express всегда стремится предоставить своим пассажирам наилучший сервис. «Мы надеемся, что дополнительные рейсы помогут снизить спрос и позволят всем желающим добраться до места назначения в комфорте и безопасности», - сказал он.
Роос заявил, что хотя Lux Express добавила более 2 300 мест на пред- и послепраздничные даты, спрос на Midsummer очень высок, и многие поездки уже распроданы.
Если вы не успели купить билеты, стоит заглянуть на сайт luxexpress.eu, так как на каждую поездку действует возврат, а возвращенные места автоматически перепродаются.
С 15 июня Lux Express также открыл летний маршрут Тарту - Курессааре и добавил дополнительные отправления на маршруте Таллинн - Курессааре на лето. В дополнение к дополнениям на маршруте Курессааре, 15 июня начались дополнительные летние вылеты на маршруте Таллинн-Хаапсалу.