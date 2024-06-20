Мифология продаж Покупка недвижимости в Испании: с приходом тепла нам перестали рассказывать эти сказки

«Тяжелые времена требуют красивых историй. Так же как Пеппи Длинныйчулок мечтала о том, чтобы отправиться на остров Веселию, так и средний эстонец мечтает о теплой погоде, новых веселых друзьях и голубом море, в которое можно нырнуть прямо с собственной террасы. Кто-то действительно когда-то куда-то поехал, приукрашивая свою личную историю, поскольку пожелал продать половину своего земельного участка. Так эти легенды и родились», – объяснил Сооман.

На самом деле, по словам Соомана, дела обстоят достаточно серьезно. «Наши участники рынка, при посредничестве медиа и не испытывая каких-либо угрызений совести, пускают людям пыль в глаза, и это продолжается уже многие годы. То на совершенно пустом месте возникает проект застройки, который должен затмить все остальные, после чего люди начинают якобы массово скупать дачи, хотя данные о сделках этого не подтверждают, а теперь наступил черед новой волны на тему переезда в теплые страны», - описал ситуацию Пеэп Сооман.

«Это же замечательно, если люди с доходом высшего класса могут приобрести дачу в Таиланде, Испании или хоть на Южном полюсе, однако речь может и будет идти только о привилегии отдельных людей», - отметил Сооман.

«Реальность же такова, что люди летят дешевым рейсом в Барселону, встречаются там с парой эстонцев и мечтают, захмелев от вина, о том, как они вот-вот тоже туда переедут. Но через неделю улетают обратно домой тем же дешевым рейсом, чтобы начать копить деньги на новую поездку», – иронизирует Сооман.

«Если вы желаете отделить мифы от реальности, то в первую очередь стоит поискать статистику. Если цифр нет, то следует включить трезвую логику. В данном случае обладатели здравого смысла понимают: рассказы о несравненных закатах Тосканы или Андалузии исчезли одновременно в наступившими в мае жаркими днями», – добавил специалист по недвижимости.

По логике эксперта, чем холоднее эстонское лето, тем чаще нам будут предлагать купить недвижимость в теплых странах.