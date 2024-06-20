Правительство Эстонии не утвердило в четверг предложение министра финансов Марта Вырклаэва перевести пограничный переход в Койдула с круглосуточного на дневной режим работы, пишет Rus.ERR.
Правительство приняло решение относительно закрытия на ночь погранперехода в Койдула
Как сообщила правительственная пресс-служба, пункт о принятии соответствующего решения был исключен из проведенного в четверг заседания.
Как ранее сообщала ERR, последний вариант проекта решения, представленного Министерством финансов, предполагал, что пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула начнут закрывать в ночное время с 1 июля с 21:30 до 05:30.
Министр финансов Март Вырклаэв ранее заявлял, что государство не видит смысла держать этот погранпункт открытым в ночное время.