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Правительство приняло решение относительно закрытия на ночь погранперехода в Койдула

rus.postimees.ee
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Погранпункт «Койдула».
Погранпункт «Койдула». Фото: Arvo Meeks

Правительство Эстонии не утвердило в четверг предложение министра финансов Марта Вырклаэва перевести пограничный переход в Койдула с круглосуточного на дневной режим работы, пишет Rus.ERR.

Как сообщила правительственная пресс-служба, пункт о принятии соответствующего решения был исключен из проведенного в четверг заседания.

Как ранее сообщала ERR, последний вариант проекта решения, представленного Министерством финансов, предполагал, что пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула начнут закрывать в ночное время с 1 июля с 21:30 до 05:30.

Министр финансов Март Вырклаэв ранее заявлял, что государство не видит смысла держать этот погранпункт открытым в ночное время.

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