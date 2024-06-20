Колонка Postimees Мы больше не привлекательны

Перевод: Ольга Лебедева

Точно так же международные инвесторы выбирают страну, в которую направляют свои деньги. До сих пор международная конкурентоспособность Эстонии была одной из важных причин нашего успеха: низкий уровень бюрократии, благоприятная налоговая система, образованная рабочая сила. Но на самом деле, цитируя классиков, то, что привело нас сюда, не поведет нас дальше. С нашей международной конкурентоспособностью дела обстоят плохо.

В последнем рейтинге международной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Швейцарский исследовательский институт IMD, Эстония упала с 26-го на 33-е место. А еще годом ранее мы были на 22-м месте. Поэтому, как говорят статистики, при наличии трех точек измерения можно выявить тенденцию. В данном случае явно отрицательную.

Прошлогодний спад модно объяснить шумом в соседнем номере. Наверняка все знают иностранцев, которые спрашивают: как мы себя чувствуем здесь, вблизи российской границы, после начала войны в Украине? Таким образом, много инвестиций в Эстонию не было сделано из-за риска, связанного с Россией. Никто не хочет строить дом на плывуне.

В этом году Литва и Латвия смогли улучшить свои позиции в рейтинге, но только не Эстония. Следовательно, речь идет не только о негативных последствиях войны, но и о других проблемах.