Когда при планировании отпуска вы выбираете отель, то все-таки хотите, чтобы он находился в хорошем месте, был уютным и чистым, а также чтобы соотношение цены и качества предлагаемых услуг было разумным. Еще хорошо, если в соседнем номере никто не шумит и, уж тем более, ночью никто не врывается в комнату.
Колонка Postimees ⟩ Мы больше не привлекательны
Перевод: Ольга Лебедева
Точно так же международные инвесторы выбирают страну, в которую направляют свои деньги. До сих пор международная конкурентоспособность Эстонии была одной из важных причин нашего успеха: низкий уровень бюрократии, благоприятная налоговая система, образованная рабочая сила. Но на самом деле, цитируя классиков, то, что привело нас сюда, не поведет нас дальше. С нашей международной конкурентоспособностью дела обстоят плохо.
В последнем рейтинге международной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Швейцарский исследовательский институт IMD, Эстония упала с 26-го на 33-е место. А еще годом ранее мы были на 22-м месте. Поэтому, как говорят статистики, при наличии трех точек измерения можно выявить тенденцию. В данном случае явно отрицательную.
Прошлогодний спад модно объяснить шумом в соседнем номере. Наверняка все знают иностранцев, которые спрашивают: как мы себя чувствуем здесь, вблизи российской границы, после начала войны в Украине? Таким образом, много инвестиций в Эстонию не было сделано из-за риска, связанного с Россией. Никто не хочет строить дом на плывуне.
В этом году Литва и Латвия смогли улучшить свои позиции в рейтинге, но только не Эстония. Следовательно, речь идет не только о негативных последствиях войны, но и о других проблемах.
Давайте более подробно изучим индекс. Он состоит из четырех категорий: общее состояние эстонской экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и качество инфраструктуры. Самый низкий балл у нас в категории общего состояния экономики, где мы оказались на 54-м месте (всего было представлено 67 стран мира). Во второй категории ситуация лучше, но все-таки недостаточно хороша. В положительном ключе в категории эффективности бизнеса выделяется только качество правового пространство, необходимого для ведения предпринимательской деятельности (11-е место), а в категории инфраструктуры - уровень образования жителей (16-е место).
Сложившаяся ситуация говорит о том, что «как страна мы должны сконцентрироваться на усилении конкурентоспособности экономики», сказала председатель совета Центрального союза работодателей Эстонии Кай Реало. С ней можно только согласиться.
Рейтинг конкурентоспособности показывает нам наши слабые места, на которые мы должны обратить внимание. Это налоговая политика, научно-исследовательская деятельность и, прежде всего, общий экономический климат Эстонии. К счастью, наши системы здравоохранения и образования по-прежнему высоко ценятся, в них было бы сложно что-то быстро изменить.
Некоторые предприниматели в кулуарах оптимистично заявили, что если спрос на внешних рынках восстановится, у Эстонии еще есть предпосылки для быстрого экономического роста. Возможно, но правительству следует начать работать над повышением нашей международной конкурентоспособности уже сегодня.