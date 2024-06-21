Пт, 21.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Михаил Кылварт хочет создать правительство без Партии реформ. Что думают об этом другие партии?

Анастасия Тидо
, журналист
Copy
Член правления Партии реформ Кристен Михал, председатель Центристской партии Михаил Кылварт и председатель EKRE Мартин Хельме.
Член правления Партии реформ Кристен Михал, председатель Центристской партии Михаил Кылварт и председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Remo Tõnismäe

Лишь на днях Михаил Кылварт высказал идею о необходимости создания правительства национального единства, как сразу был замечен у ресторана, где встречался с председателем партии EKRE Мартином Хельме. Из его комментариев по поводу встречи следует, что он действительно хотел бы создания новой коалиции без участия Партии реформ. Rus.Postimees пообщался с представителями других партий чтобы оценить, насколько вероятным партии считают сценарий, который рисует Михаил Кылварт.  

В 2019 году, когда Центристская партия создала правительственную коалицию с EKRE, Михаил Кылварт в интервью ETV+ так прокомментировал это решение правления партии: 

«Этому решению предшествовало голосование в правлении. Я тоже являюсь членом правления. Четыре голоса было против, в том числе и мой голос. Мы посчитали, что садиться за стол переговоров с EKRE - это не то, что ожидает от нас наш избиратель».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх