Лишь на днях Михаил Кылварт высказал идею о необходимости создания правительства национального единства, как сразу был замечен у ресторана, где встречался с председателем партии EKRE Мартином Хельме. Из его комментариев по поводу встречи следует, что он действительно хотел бы создания новой коалиции без участия Партии реформ. Rus.Postimees пообщался с представителями других партий чтобы оценить, насколько вероятным партии считают сценарий, который рисует Михаил Кылварт.
Для подписчиков
Михаил Кылварт хочет создать правительство без Партии реформ. Что думают об этом другие партии?
В 2019 году, когда Центристская партия создала правительственную коалицию с EKRE, Михаил Кылварт в интервью ETV+ так прокомментировал это решение правления партии: