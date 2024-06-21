Михаил Кылварт хочет создать правительство без Партии реформ. Что думают об этом другие партии?

В 2019 году, когда Центристская партия создала правительственную коалицию с EKRE, Михаил Кылварт в интервью ETV+ так прокомментировал это решение правления партии:

«Этому решению предшествовало голосование в правлении. Я тоже являюсь членом правления. Четыре голоса было против, в том числе и мой голос. Мы посчитали, что садиться за стол переговоров с EKRE - это не то, что ожидает от нас наш избиратель».