Arenaways, итальянская компания, занимающаяся пассажирскими железнодорожными перевозками, и Turnit, компания из Тарту, будут работать вместе над повышением качества и эффективности региональных железнодорожных сообщений в Италии.
Эстонская IT-компания будет развивать итальянские железнодорожные сервисы
Перевод - Диана Харламова
Цель партнерства - развитие железнодорожного сообщения в Италии, начиная с открытия двух линий, которые были закрыты более десяти лет назад. Проект сотрудничества позволит восстановить жизненно важные транспортные связи, которые поддерживают региональную экономику.
Благодаря интеграции Turnit Ride, новейшей технологии продажи билетов, компания Arenaways сможет предложить пассажирам современный, эффективный и удобный опыт путешествий. Новое SaaS-решение, включающее в себя приложение для продажи билетов, систему бронирования и бортовое приложение, разработано для обеспечения бесперебойной и простой поездки.
«Мы - итальянская частная компания с амбициозной миссией преобразовать пассажирские железнодорожные перевозки в Италии, соблюдая при этом требования к инновациям и качеству, в том числе и для региональных сообщений. Мы искали партнера, ориентированного на пассажиров и уделяющего столько же внимания деталям, сколько мы уделяем при создании собственных услуг. Несмотря на то, что мы являемся очень требовательным клиентом, Turnit идеально подошел к нашей философии "железных дорог по-другому". Мы рады, что сможем запустить сервис по продаже билетов уже в конце декабря этого года», - поделился генеральный директор Arenaways Маттео Арена.
Этот проект предусматривает восстановление двух региональных линий в Пьемонте, охватывающих в общей сложности шестнадцать станций. Эти линии были закрыты для пассажирского движения с 2012 года, поэтому их восстановление является важным шагом в развитии регионального сообщения и доступности.
Новые линии будут введены в эксплуатацию в январе 2025 года.
Радость новых партнеров
«Нам очень приятно работать с компанией Arenaways, которая разделяет нашу тягу к инновациям в общественном транспорте. Наша технология хорошо согласуется с планами Arenaways в Италии, и наша общая цель - обеспечить качественные поездки благодаря технологическому прогрессу», - добавил Юло Сэре, генеральный директор Turnit.
Цель Arenaways и Turnit - установить новые стандарты обслуживания поездов в Италии, объединив стремление Arenaways к высокому уровню сервиса и технологический опыт Turnit. Вместе они предложат пассажирам лучший опыт путешествий по всему региону.
Turnit
Turnit - ведущая компания в области туристических технологий, предоставляющая критически важные технологии маркетинга и бронирования, а также консультации для туристической отрасли.
SaaS-платформа Turnit для управления маршрутами, инвентарем, ценообразованием, бронированием и продажей билетов, предлагаемая в качестве полноценного сервиса, специально разработана с учетом потребностей железнодорожной и автобусной отрасли. Turnit Ride обрабатывает более 40 миллионов пассажирских сегментов в год и используется более чем 50 мировыми лидерами в области мобильности и общественного транспорта, такими как TfNSW, Samtrafiken, Vy Group, Bus Éireann, CTM и LTG Link.
Arenaways
Arenaways - Longitude Holding Srl - итальянская железнодорожная компания, основанная в 2021 году в Турине объединением инвесторов с более чем 30-летним опытом работы. Миссия Arenaways заключается в том, чтобы изменить опыт железнодорожных путешествий, в том числе для местного сообщения, на основе инноваций и критериев качества. Компания Arenaways начнет свою деятельность в январе 2025 года с двух линий в пьемонтской провинции Кунео; в дальнейшем компания планирует расширить спектр услуг на другие ветки, вплоть до интерсити.