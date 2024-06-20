Эстонская IT-компания будет развивать итальянские железнодорожные сервисы

Радость новых партнеров

«Нам очень приятно работать с компанией Arenaways, которая разделяет нашу тягу к инновациям в общественном транспорте. Наша технология хорошо согласуется с планами Arenaways в Италии, и наша общая цель - обеспечить качественные поездки благодаря технологическому прогрессу», - добавил Юло Сэре, генеральный директор Turnit.

Цель Arenaways и Turnit - установить новые стандарты обслуживания поездов в Италии, объединив стремление Arenaways к высокому уровню сервиса и технологический опыт Turnit. Вместе они предложат пассажирам лучший опыт путешествий по всему региону.

Turnit

Turnit - ведущая компания в области туристических технологий, предоставляющая критически важные технологии маркетинга и бронирования, а также консультации для туристической отрасли.

SaaS-платформа Turnit для управления маршрутами, инвентарем, ценообразованием, бронированием и продажей билетов, предлагаемая в качестве полноценного сервиса, специально разработана с учетом потребностей железнодорожной и автобусной отрасли. Turnit Ride обрабатывает более 40 миллионов пассажирских сегментов в год и используется более чем 50 мировыми лидерами в области мобильности и общественного транспорта, такими как TfNSW, Samtrafiken, Vy Group, Bus Éireann, CTM и LTG Link.

Arenaways

Arenaways - Longitude Holding Srl - итальянская железнодорожная компания, основанная в 2021 году в Турине объединением инвесторов с более чем 30-летним опытом работы. Миссия Arenaways заключается в том, чтобы изменить опыт железнодорожных путешествий, в том числе для местного сообщения, на основе инноваций и критериев качества. Компания Arenaways начнет свою деятельность в январе 2025 года с двух линий в пьемонтской провинции Кунео; в дальнейшем компания планирует расширить спектр услуг на другие ветки, вплоть до интерсити.