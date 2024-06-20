Ушла из жизни многолетняя солистка национальной оперы «Эстония», колоратурное сопрано Маргарита Войтес. О ее смерти сообщили родственники. Она была первой эстонской певицей, которую пригласили петь в Большом театре в Москве (1973) и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».
Умерла легендарная эстонская оперная певица
Войтес родилась в Москве в 1936 году, осенью 1944 года начала обучение в Новосибирске, а затем продолжила учебу в Вильянди и Тарту. После окончания школы она начала изучать библиографию в Тартуском государственном университете на факультете истории и лингвистики. В 1957 году дебютировала на сцене университетского театра в оперетте «Фиалка Монмартра», где исполнила главную роль. В 1969 году Войтес стала примадонной «Эстонии» и осталась ею на два десятилетия.
Войтес знали по запоминающимся комическим ролям, среди них роль Фиориллы в опере «Турок в Италии» Джоаккино Россини, а также партия в оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Последними работами певицы в опере «Эстония» стали заглавная партия в «Альцине» Георга Фридриха Генделя и роль Олимпии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».
Войтес также много выступала за рубежом. В 2010 году издательство «Kunst» опубликовало биографию Маргариты Войтес под названием «Запечатляя чудо».