Умерла легендарная эстонская оперная певица

Войтес родилась в Москве в 1936 году, осенью 1944 года начала обучение в Новосибирске, а затем продолжила учебу в Вильянди и Тарту. После окончания школы она начала изучать библиографию в Тартуском государственном университете на факультете истории и лингвистики. В 1957 году дебютировала на сцене университетского театра в оперетте «Фиалка Монмартра», где исполнила главную роль. В 1969 году Войтес стала примадонной «Эстонии» и осталась ею на два десятилетия.