Россия сообщила, когда не стоит пытаться переходить границу в Нарве

Пограничное управление ФСБ России предупреждает о пробках из пешеходов на мосту через Нарову, указывая тем, кто именно там пересекает границу, часы максимальной нагрузки КПП. Тем временем правительство Эстонии передумало закрывать на ночь КПП «Койдула», как ранее закрыли «Нарву».