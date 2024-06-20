Пограничное управление ФСБ России предупреждает о пробках из пешеходов на мосту через Нарову, указывая тем, кто именно там пересекает границу, на часы максимальной нагрузки КПП. Тем временем правительство Эстонии передумало закрывать на ночь КПП «Койдула», как ранее закрыли «Нарву».
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Россия сообщила, когда не стоит пытаться перейти границу в Нарве
Пешеходная часть погранперехода Ивангород работает со значительным превышением своей пропускной способности, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ключевые слова
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- Эстония
- пограничники
- граница
- очередь на границе
- Нарва
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- Ивангород
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- налогово-таможенный департамент
- очереди
- пограничный пункт
- нарушение границы
- таможенники
- заграница
- налогово-таможенный депаратмент
- Куничина Гора
- восточная граница
- очереди на границе
- ивангородский погранпункт
- ФТС