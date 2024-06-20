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Россия сообщила, когда не стоит пытаться перейти границу в Нарве

rus.postimees.ee
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Граница на реке Нарва.
Граница на реке Нарва. Фото: Ilja Smirnov

Пограничное управление ФСБ России предупреждает о пробках из пешеходов на мосту через Нарову, указывая тем, кто именно там пересекает границу, на часы максимальной нагрузки КПП. Тем временем правительство Эстонии передумало закрывать на ночь КПП «Койдула», как ранее закрыли «Нарву».

Пешеходная часть погранперехода Ивангород работает со значительным превышением своей пропускной способности, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Управление информирует, что в настоящее время пешеходная составляющая автомобильного пункта пропуска Ивангород работает со значительным превышением проектной пропускной способности», - сказано в пресс-релизе российских пограничников.

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