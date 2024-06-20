Доклад: к беженцам из Украины в Европе отношение лучше, чем к другим

К украинцам, бежавшим от российского вооруженного вторжения в их страну, в Европе относятся лучше, чем к беженцам, спасающимся от войн и катастроф в других регионах, говорится в обнародованном в четверг, 20 июня, ежегодном докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости - одной из структур Совета Европы (СЕ).

В документе отмечаются похвальные усилия, предпринятые для оказания поддержки украинцев после войны, начавшейся в феврале 2022 года, но констатируется, что отношение к украинцам варьируется в зависимости от их этнической принадлежности. К примеру, жилье, предлагаемое цыганам с гражданством Украины, по качеству ниже чем то, которое предлагают другим украинцам.

Вскоре после начала войны России против Украины, Африканский Союз выразил обеспокоенность сообщениями о том, что гражданам африканских государств в Украине отказывают в праве безопасного пересечения границ. Значительные различия отмечаются также в качестве приемных центров и услуг для украинцев и соискателей убежища из других стран и регионов, указывается в докладе.

В Европе сейчас находятся около 6 млн украинских беженцев.

Совет Европы призвал одинаково относиться к беженцам

В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости подчеркивается, что все беженцы должны получать одинаковую защиту независимо от их национальности, цвета кожи или религии. Авторы доклада признали факты проявления антиукраинских настроений в Европе, но подчеркнули, что в целом отношение общества и политиков к ним хорошее. В то же время политики гораздо чаще делают враждебные заявления в отношении мигрантов из других стран.

Авторы доклада также отметили рост количества антимусульманских инцидентов после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. «Мусульман обвиняют в этом нападении, стереотипно отождествляя целые сообщества и их предполагаемые контакты с применением насилия. В некоторых странах ЕС отмечается заметный рост количества публичных заявлений, враждебных по отношению к мигрантам и мусульманам», - говорится в документе.