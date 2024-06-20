Исследование показывает, доступность физиотерапии в Эстонии значительно различается по уездам

В исследовании анализировались данные Кассы здоровья более чем о 25 900 пациентах, перенесших инсульт, с акцентом на использование физиотерапии на этапах активного лечения и последующего восстановления. Автор магистерской работы Ханнагрет Лукс пояснила, что активное лечение - это начальный период лечения, средняя продолжительность которого составила семь дней. На этом этапе пациенты получали физиотерапию в среднем по два с половиной часа.

Последующее восстановление - это этап, следующий за активным лечением, в ходе которого пациенты получали стационарное лечение или амбулаторную реабилитацию. Средняя продолжительность последующего восстановления составила 22 дня, и в этот период 54,2% пациентов получали физиотерапию в среднем по девять часов.

Результаты исследования показали, что, хотя на этапе активного лечения физиотерапия была доступна большинству пациентов, на этапе последующего восстановления ее доступность значительно снижалась. «Также выявились значительные различия в доступности и объеме физиотерапии между разными уездами. Наилучшая доступность была в уезде Пыльвамаа - 64,5%, наихудшая – в Ляэне-Вирумаа - 40%. Объем физиотерапии на этапе последующего восстановления также был меньше, чем рекомендовано в руководствах по лечению», - отметила Лукс.

Автор исследования добавила, что положительным моментом является то, что доступность физиотерапии на этапе последующего восстановления увеличивалась в течение рассматриваемого периода.

Ханнагрет Лукс подчеркнула, что раннее начало физиотерапии имеет решающее значение для пациентов с инсультом, так как поддерживает максимальное восстановление и снижает риск осложнений, связанных с неподвижностью. «В первые недели после инсульта пластичность мозга увеличивается, поэтому ранняя стимуляция и реабилитация особенно важны. Физиотерапия помогает пациентам с инсультом восстановить физические функции, улучшить подвижность и самостоятельность, что приводит к улучшению качества жизни», - рассказала автор магистерской работы.

Ханнагрет Лукс пояснила, что качественная реабилитация имеет первостепенное значение независимо от пола пациента, инвалидности или типа инсульта. «Выяснено, что пациенты, получающие качественное стационарное лечение, имеют лучшую выживаемость и быстрее начинают справляться самостоятельно, что позволяет им раньше вернуться домой. Ранее было показано, что в Эстонии доступность реабилитации во многом зависит от уезда, в котором живет пациент, и от доступности реабилитационных услуг в этом районе», - отметила Лукс.