В городской квартире стало тесно? За эти деньги в Ляэне-Вирумаа можно купить целое поместье

Выставленный на продажу объект состоит из трех участков недвижимости, на одном из которых находится главное здание бывшей мызы Кюти - построенный в 1760-х годах из бутового камня особняк в стиле барокко и пристроенный к нему позже двухэтажный дом в стиле классицизм.

Мыза Кюти. Фото: Lahe Kinnisvara / KV.EE

Земля на втором участке имеет на 100% производственное предназначение, здесь находится построенный в начале XIX века сарай. На третьем участке распложен сложенный из булыжников погреб.

Мыза Кюти. Фото: Lahe Kinnisvara / KV.EE

Последним собственником мызы до ее национализации в 1919 году был помещик с хорошей репутацией и знанием сельского хозяйства Георг фон Штакельберг, в заботливых руках которого усадьба оставалась до 1939 года.

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