Вы еще не задумывались о жизни в деревне? В крупных городах Эстонии за квартиру, не говоря уже о доме, придется выложить немало денег, а вот в деревне Кюти в Ляэне-Вирумаа, например, за 200 000 евро можно купить целую мызу.
В городской квартире стало тесно? За эти деньги в Ляэне-Вирумаа можно купить целое поместье
Выставленный на продажу объект состоит из трех участков недвижимости, на одном из которых находится главное здание бывшей мызы Кюти - построенный в 1760-х годах из бутового камня особняк в стиле барокко и пристроенный к нему позже двухэтажный дом в стиле классицизм.
Земля на втором участке имеет на 100% производственное предназначение, здесь находится построенный в начале XIX века сарай. На третьем участке распложен сложенный из булыжников погреб.
Последним собственником мызы до ее национализации в 1919 году был помещик с хорошей репутацией и знанием сельского хозяйства Георг фон Штакельберг, в заботливых руках которого усадьба оставалась до 1939 года.
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