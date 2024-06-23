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День победы История Эстонской Республики. Нападения Россия всегда объясняла просьбой «об освобождении»

Фото: Elmo Riig
rus.postimees.ee
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Праздник победы - это государственный праздник Эстонской Республики, который ежегодно отмечается 23 июня. Обычно в этот день в одном из городов Эстонии проводится военный парад. Рассказываем, что это за особенный день, и какие важные события в истории нашей страны ему предшествовали. 

Отмечать Праздник победы 23 июня начали в годы первой республики, в 1934 году. Он посвящен победе эстонской армии в битве под Вынну - это эстонское название города Цесис в Латвии. Однако чтобы понять, насколько важна была битва и победа в ней, придется отмотать пленку на полгода назад.

18 ноября 1918 года Эстонское временное правительство восстановило свою работу и заключенный через неделю договор с Германией (недавно провозглашенной Веймарской республикой) ознаменовал фактическое признание Германией независимой Эстонской Республики.

«Эстония наша»! решили большевики

С большевицкой Россией ситуация была другая. Хотя еще в феврале 1918 года большевики утратили власть в Эстонии, они очень хотели ее восстановить. 15 ноября этого же года в Петрограде был создан Эстонский временный революционный комитет.

Этот комитет постановил, что в Эстонии вновь будет советская власть, а для достижения этой цели была тут же объявлена мобилизация. 

Таким образом, в конце ноября 1918 года в Эстонии было фактическое свое правительство, но власть претендовали большевики, считавшие территорию Эстонии своей. Красная Армия стала наступать. 28 ноября Нарва была взята русской армией и началась Освободительная война. 

Освободительная война. Бойцы Калевского полка расстреливают из пулеметов красноармейцев. 
Освободительная война. Бойцы Калевского полка расстреливают из пулеметов красноармейцев. Фото: Karl Akel/Rahvusarhiiv

Советская историография описывала эти события так, будто «трудящиеся Эстонии, страдавшие под буржуазным гнетом» и не располагавшие оружием для борьбы, сами обратились за помощью к Советской России. Этот нарратив с тех пор не изменился - всякое нападение Россия объясняет просьбой «об освобождении».

Более того, борьбу эстонского народа за независимость советская историография тоже традиционно называла гражданской войной, в которой якобы сражались сторонники советской власти и сторонники независимой Эстонской Республики. Иностранными интервентами называли финнов и немцев, но не Красную армию. 

Однако, по окончании войны был заключен Тартуский мир между Эстонией и Россией, что само по себе опровергает версию о внутригосударственном конфликте и столкновении мировоззрений.  

Вернемся к событиям Освободительной войны. В конце ноября 1918 года временному правительству ЭР стало ясно, что Красная армия вот вот нападет. Был создан Кайтселийт.

К концу ноября началась мобилизация и объявлено военное положение. К концу года добровольцев набралось всего около 4000 человек, но у большевиков на эстонском направлении было примерно столько же. Поначалу у красных частей получалось быстро продвигаться.   

В начале 1919 года части Красной армии стояли примерно в 40 километрах от Таллинна, а эстонские войска отступали до 4 января 1919 года. В январе ЭР перешла в успешное контрнаступление. 

К 24 февраля 1919 года Красная армия была изгнана со всей территории Эстонии, и большая часть дальнейших военных действий происходила в России и Латвии.

Латвийская часть войны за освобождение

К тому времени, как эстонские войска успешно освободили территорию своей страны, у латышей ситуация была тяжелее. Национальное правительство Латвии не пользовалось поддержкой местного населения, и многие бойцы национальных полков отступили с Красной армией в Россию.

Красная армия захватила Ригу и Елгаву, и поэтому у правительства во главе с Карлисом Ульманисом не оставалось иного выбора, кроме как обратиться за поддержкой к Ландесверу - военному формированию, состоящему преимущественно из балтийских немцев.

Освободительная война. Артиллерийская платформа в составе 6 бронированного поезда. 
Освободительная война. Артиллерийская платформа в составе 6 бронированного поезда. Фото: Eesti Rahva Muuseum/muis.ee

Несмотря на формальные соглашения о том, что Ландесвер должен был помогать латвийскому правительству, на самом деле его целью было создание на территории Латвии и Эстонии Балтийского герцогства.

После отвоевания у Красной армии Елгавы и Тукумса, отношения между правительством Ульманиса и Ландесвером испортились. Немцы устроили переворот и посадили в правительство лояльного немцам Андриевса Ниедра. Карл Ульманис в свою очередь обратился за помощью к западным союзникам и к Эстонии.

Ландесвер взял Ригу, а с севера наступала армия Эстонской Республики. Чтобы не попасть в окружение, Красная армия ушла из центральной части Латвии. Ландесвер начал наступление на север Латвии.

После неудачных переговоров с эстонской армией немцы пошли в атаку и взяли город Цесис. Контратака эстонской армии не удалась, и по предложению Антанты начались мирные переговоры. Эстонцам предложили покинуть территорию Латвии, а немцам - прекратить наступление и отвести войска на линию, предложенную эстонцами.

Переговоры не задались. После проваленных переговоров немецкие войска 19 июня пошли в наступление. На подступах к Цесису эстонская армия отступила на 10 километров, и Ландесвер выдвинулся по направлению на Валмиера и железнодорожную станцию Лоде.

22 июня началась эстонская контратака. «Железная дивизия» немцев не оставляла надежд взять населенный пункт Сталбе, надеясь на резервы, которые уже были посланы под Цесис. Помощь не пришла. 

Когда руководство «Железной дивизии» поняло, что резервы к ним не придут, оно приняло решение отступить. Эстонцы узнали об этом только на следующее утро, оставив немцам возможность уйти.

Под Цесис также прибыли дополнительные силы эстонской армии. Благодаря умелому использованию бронемашин они смогли отодвинуть «Железной дивизию» Ландесвера от ранее занятых позиций и вышли на подступы к Цесису.

23 июня, не встретив особого сопротивления, эстонские войска захватили Страупе и Цесис. Битва под Цесисом закончилась победой эстонской армии. Командир эстонской дивизии генерал Пыддер издал приказ праздновать победу: вывешивать знамена в городах и уездах, а также проводить военные парады в местных гарнизонах. 

Парад в честь Дня победы в Вильянди.
Парад в честь Дня победы в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Приходите на парад в честь победы

После окончания Освободительной войны День Победы прижился не сразу. Впервые он был объявлен государственным праздником в 1934 году.

После восстановления Эстонской республики День победы стал государственным праздником. В 1992 году президент Леннарт Мери поручил командующему Силами обороны организовать парады поочередно во всех городах Эстонии.

С 1994 по 1999 годы в параде участвовали Силы Обороны, а с 2000 года эти парады в честь Дня победы проводит Кайтселийт. В этом году парад по случаю Праздника победы состоится в Нарве на Петровской площади. В нем будут участвовать военные Эстонских сил обороны и военная техника. 

В частности, можно будет увидеть танк Challenger 2, самоходную артиллерийскую установку K9, боевые машины пехоты CV90, Warrior и AMX10, а также бронированную технику Sisu, Mastif и Griffon. 

Празднование откроется в 7:00 торжественным поднятием флага на Нарвской крепости, затем будут возложены венки на Нарвском гарнизонном кладбище.

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