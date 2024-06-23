День победы История Эстонской Республики. Нападения Россия всегда объясняла просьбой «об освобождении»

Праздник победы - это государственный праздник Эстонской Республики, который ежегодно отмечается 23 июня. Обычно в этот день в одном из городов Эстонии проводится военный парад. Рассказываем, что это за особенный день, и какие важные события в истории нашей страны ему предшествовали.

Отмечать Праздник победы 23 июня начали в годы первой республики, в 1934 году. Он посвящен победе эстонской армии в битве под Вынну - это эстонское название города Цесис в Латвии. Однако чтобы понять, насколько важна была битва и победа в ней, придется отмотать пленку на полгода назад.

18 ноября 1918 года Эстонское временное правительство восстановило свою работу и заключенный через неделю договор с Германией (недавно провозглашенной Веймарской республикой) ознаменовал фактическое признание Германией независимой Эстонской Республики.

«Эстония наша»! решили большевики

С большевицкой Россией ситуация была другая. Хотя еще в феврале 1918 года большевики утратили власть в Эстонии, они очень хотели ее восстановить. 15 ноября этого же года в Петрограде был создан Эстонский временный революционный комитет.

Этот комитет постановил, что в Эстонии вновь будет советская власть, а для достижения этой цели была тут же объявлена мобилизация.

Таким образом, в конце ноября 1918 года в Эстонии было фактическое свое правительство, но власть претендовали большевики, считавшие территорию Эстонии своей. Красная Армия стала наступать. 28 ноября Нарва была взята русской армией и началась Освободительная война.

Освободительная война. Бойцы Калевского полка расстреливают из пулеметов красноармейцев. Фото: Karl Akel/Rahvusarhiiv