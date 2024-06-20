Праздники приближаются: полиция будет обеспечивать безопасность в усиленном режиме

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар рассказал, что в период праздников Иванова дня полиция будет уделять повышенное внимание дорожному движению, домашнему насилию и общественному порядку.

«С конца текущей недели как в дорожном движении, так и в общественном пространстве будет больше полицейских патрулей, которые будут прилагать все усилия для того, чтобы праздники прошли для жителей Эстонии безопасно. На больших шоссе полиция будет успокаивать движение, проверять трезвость водителей, а также мы будем следить за многолюдными мероприятиями, чтобы при необходимости быстро приходить на помощь и реагировать на нарушения», - заявил Утсар.

Утсар добавил, что то, как в этом году пройдет Иванов день, зависит в первую очередь от самих людей. «Чтобы праздники запомнились с положительной стороны, люди должны вести себя ответственно. Также важно проявлять внимательность и при необходимости оказывать помощь. В период праздников люди употребляют больше спиртного и, к сожалению, не все знают меру, и их поведение становится опасным - они могут прибегнуть к насилию или сесть в нетрезвом виде за руль. Если вы заметите человека, который представляет опасность для себя или окружающих, то по возможности вмешайтесь и обязательно позвоните по номеру 112», - пояснил Утсар.

Советы полиции для безопасных праздников Иванова дня: Будьте внимательны в дорожном движении и соблюдайте скоростной режим.

Если вечером накануне Иванова дня возникнет необходимость воспользоваться автомобилем, то договоритесь между собой, кто будет трезвым водителем.

Проблемы решайте на трезвую голову.

Присматривайте за своими приятелями и по возможности пытайтесь пресечь опасное поведение.

Если вы заметите человека, который представляет опасность для себя или окружающих, например, садится пьяным за руль или прибегает к насилию, то позвоните по номеру 112.

Если вы стали свидетелем домашнего насилия или услышали у соседей шум, указывающий на насилие, позвоните сразу в полицию.

За время праздников Иванова дня 2023 года (22-24 июня) полиция проверила трезвость в общей сложности 28 943 водителей. При этом были задержаны 110 нетрезвых водителей и 152 водителя, превысивших скорость. В общей сложности было зарегистрировано 178 случаев насилия в близких отношениях и два грубых нарушения общественного порядка. В вытрезвитель было доставлено 89 человек.