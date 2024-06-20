Полиция сообщает: вор украл из сада дорогой гриль, а продавец объектива стал жертвой мошенников

Полиция получила сообщение о том, что в волости Камбья был украден керамический гриль Kamado красного цвета, размера М. Это довольно дорогое устройство, и ущерб от кражи составляет 900 евро.

Полиция также информирует о мошенничестве в социальных сетях. Житель волости Муствеэ продавал объектив фотоаппарата на платформе Facebook Marketplace. В интернет-среде нашелся человек, который захотел его купить, и он дал продавцу указания, как оформить сделку через фиктивный сайт Omniva.

Продавец ввел все свои данные и подтвердил сделку с помощью PIN-кодов, а спустя некоторое время обнаружил, что на его счету заблокировано 573 евро. В какой-то момент блокировка исчезла, и соответствующая сумма была списана с банковского счета продавца. Человек обратился в банк, но транзакцию уже невозможно было отменить. На данный момент деньги за объектив, якобы переведенные покупателем, так и не поступили продавцу. Полиция расследует обстоятельства мошенничества в рамках уголовного дела.