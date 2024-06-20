Важно Как в Иванов день в Таллинне получить медицинскую и кризисную помощь

Отделения экстренной медицинской помощи (EMO) всех таллиннских больниц и Таллиннская скорая помощь работают круглосуточно семь дней в неделю. Вызвать скорую можно по номеру экстренной помощи 112.

Таллиннские дежурные аптеки открыты по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.

В Таллиннской стоматологической клинике (Тоомпуйестеэ, 4b) первую помощь можно получить в субботу, 22 июня, с 9 до 15 часов, а в воскресенье и понедельник, 23 и 24 июня, с 9 до 14 часов. Первую помощь оказывают врач-стоматолог и стоматолог-хирург. Клиника Мустакиви (Махтра, 1) 22–24 июня закрыта.

Вопросы на тему здоровья также можно задать по консультационному номеру семейных врачей 1220 или +372 634 6630.

Пережитые во время праздников тяжелые ситуации (насилие, сексуальное насилие, потери, травмирующий опыт) могут вызвать чувства и эмоции, которые человек сам полностью не осознает или с которыми очень сложно справиться в одиночку. В таком случае обязательно следует позвонить по круглосуточному кризисному номеру помощи жертвам 116 006, общаться можно и анонимно. Поддержку и полезные советы также можно получить в чате на сайте www.palunabi.ee/ru.

Если вы заметили в общественном месте что-то неподобающее, обратитесь в Таллиннскую муниципальную полицию по короткому номеру 14410.