Латвийский министр: в проекте Rail Baltic заложен конфликт интересов

По его словам, чтобы это исправить, латвийские акции в ответственном пан-балтийском предприятии надо отдать министерству, а ответственное за латвийский отрезок магистрали предприятие встроить в общую железнодорожную систему страны, объединив с Latvijas dzelzceļš. Что позволит также развернуть систему в сторону Европы, пишет Rus.LSM.

«Весь этот снежный ком, который возник во многом из-за политической халатности и плохого управления, сейчас достиг наибольших размеров», – сказал латвийский министр, комментируя недавние выводы латвийских аудиторов о проблемах Rail Baltic, в частности, о том, что дефицит бюджета проекта в масштабах региона составит 10-19 млрд евро.

По словам министра, о проблемах Rail Baltic сигналы поступали еще в 2019 году. В частности, тогда тревогу подняли работники совместного латвийско-эстонско-литовского предприятия RB Rail, и, как оказалось, не зря, констатировал Бришкенс.

Однако, подчеркнул он, проблемы Rail Baltica не означают, что проект надо сворачивать – он критически важен и Латвии, и всем странам Балтии, и всей Европе, как с точки зрения транспортной связности ЕС, так и с точки зрения военной мобильности.

Но для этого, по его словам, надо многое изменить, в первую очередь – структуру управления проектом.

«Мне очень хорошо известны эти проблемы управления. Я хорошо сознаю, где там встроенные конфликты интересов, в чем выражалась политическая халатность и распыление ответственности на всех уровнях», – сказал политик.