Среди жителей Ида-Вирумаа выросло желание начать свой собственный стартап

Startup Estonia провел в Ида-Вирумаа трехлетнюю пилотную программу в период с 2018 по 2022 год с целью повышения осведомленности местных жителей о возможностях, которые предоставляет стартап-сектор, а также для развития предпринимательства в регионе. Программа охватила 21 000 человек и 23 организации через различные мероприятия и программы, в результате чего к марту 2022 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 14 стартапов.

«Результаты исследования показали, что чем больше человек осведомлен, тем выше его готовность работать в стартап-секторе или начать свой бизнес. Хотя в целом жители Ида-Вирумаа предпочитают более традиционные карьерные возможности, участники программы в среднем более смелые и предприимчивые, которые проявляют большую активность в мероприятиях, связанных со стартапами», - сказала руководитель проекта регионального стартап-предпринимательства Startup Estonia Элина Дубова.

Опрос показал, что 70% местных жителей знают, что такое стартап, однако 30% не полностью осознают, чем стартапы отличаются от традиционного бизнеса. Интересно, что в осведомленности не было значительных различий по возрасту, полу или уровню образования респондентов.

Боязнь негативного влияния

Основные причины, по которым жители Ида-Вирумаа хотят работать в стартапах, включают интересные вызовы и разнообразные возможности для обучения. Они также оптимистично оценивают потенциал региона, видя возможности для роста и развития стартапов.