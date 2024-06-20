Осведомленность жителей Ида-Вирумаа о стартапах и их готовность начать свой бизнес или работать в стартап-компании выросли, однако местные жители по-прежнему проявляют осторожность, предпочитая более традиционные карьерные возможности.
Среди жителей Ида-Вирумаа выросло желание начать свой собственный стартап
Startup Estonia провел в Ида-Вирумаа трехлетнюю пилотную программу в период с 2018 по 2022 год с целью повышения осведомленности местных жителей о возможностях, которые предоставляет стартап-сектор, а также для развития предпринимательства в регионе. Программа охватила 21 000 человек и 23 организации через различные мероприятия и программы, в результате чего к марту 2022 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 14 стартапов.
«Результаты исследования показали, что чем больше человек осведомлен, тем выше его готовность работать в стартап-секторе или начать свой бизнес. Хотя в целом жители Ида-Вирумаа предпочитают более традиционные карьерные возможности, участники программы в среднем более смелые и предприимчивые, которые проявляют большую активность в мероприятиях, связанных со стартапами», - сказала руководитель проекта регионального стартап-предпринимательства Startup Estonia Элина Дубова.
Опрос показал, что 70% местных жителей знают, что такое стартап, однако 30% не полностью осознают, чем стартапы отличаются от традиционного бизнеса. Интересно, что в осведомленности не было значительных различий по возрасту, полу или уровню образования респондентов.
Боязнь негативного влияния
Основные причины, по которым жители Ида-Вирумаа хотят работать в стартапах, включают интересные вызовы и разнообразные возможности для обучения. Они также оптимистично оценивают потенциал региона, видя возможности для роста и развития стартапов.
Согласно исследованию, местные жители, поставщики услуг и организации поддержки оценивают влияние стартапов в Ида-Вирумаа как значительное с точки зрения экономического развития, создания рабочих мест, привлечения талантов и стимулирования инноваций. Положительное влияние стартапов также видно в дополнительных налоговых поступлениях, повышении конкурентоспособности региона и росте уровня заработной платы.
Однако вызовами остаются поиск квалифицированной рабочей силы и создание сетей инвесторов, что осложняется местоположением уезда и языковым барьером. Среди местных жителей есть беспокойство по поводу возможного негативного влияния стартапов на устоявшиеся местные отрасли.
По словам представителей поставщиков услуг и организаций поддержки, вызовом является создание мотивирующей среды, которая будет побуждать таланты и специалистов оставаться или переезжать в Ида-Вирумаа. Также отмечается общий низкий интерес местного сообщества к сфере стартапов и недостаток знаний о предпринимательстве и финансовых вопросах.
Участники опроса выделили приоритетные области, на которые стоит сосредоточиться в регионе. Представители поставщиков услуг и организаций поддержки считают важным способствовать разнообразию и поддерживать развитие различных областей, сосредотачиваясь на новых идеях и решениях. Местные стартапы подчеркнули важность и потенциал зеленых технологий в Ида-Вирумаа. Жители Ида-Вирумаа и участники мероприятий, проведенных в рамках пилотной программы, отметили, что приоритетной областью должны быть информационные технологии.
Поддержка местной предпринимательской среды
Проект продолжения программы по развитию стартапов в Ида-Вирумаа продлится до 2025 года и сосредоточится на поддержке местной предпринимательской среды. По словам Дубовой, продолжение программы важно, так как необходимо продолжать вкладываться в молодежь и местное сообщество. «Вложение в молодежь и местных жителей по-прежнему важно для повышения их желания оставаться в Ида-Вирумаа и основывать здесь стартапы. Местные продвинутые стартапы нуждаются в большей поддержке, особенно при выходе на международный рынок. Также важно повышать осведомленность о различных возможностях финансирования и поддержках», - перечислила Дубова области, требующие внимания на местном уровне.
В рамках продолжения проекта Startup Estonia поддерживает бизнес- и стартап-инкубаторы и способствует росту осведомленности сообщества, продвигая предпринимательство, стартап-мышление и навыки. Целью является содействие созданию новых стартапов в Ида-Вирумаа и поощрение сотрудничества с креативными индустриями.
Исследование «Экосистема стартапов Ида-Вирумаа в ретроспективе и перспективе» провела LevelLab OÜ по заказу Фонда предпринимательства и инноваций. Цель исследования состояла в сборе данных о текущем состоянии и проблемах экосистемы стартапов Ида-Вирумаа, которые будут использованы для планирования будущих мероприятий по ее развитию.
Startup Estonia - это национальная программа для развития экосистемы стартапов в Эстонии, стимулирующая появление стартапов и их превращение в международные успехи. Программу Startup Estonia реализует объединенное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Estonia финансируется за счет средств Европейского Союза.