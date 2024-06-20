Движение поездов на Балтийском вокзале будет приостановлено

«В течение семи дней поезда Elron западного направления смогут доехать до остановки Лиллекюла, поезда восточного и южного направления (Раквере, Нарва, Тарту, Койдула, Валга), согласно текущей информации, смогут доехать до остановки Китсекюла, а поезда юго-западного направления смогут доехать до остановки Таллинн-Вяйке. Временная организация движения также изменит время отправления и прибытия поездов, поэтому перед поездкой стоит свериться с расписанием», - отметил Мяэ.

«Между временными остановками и Балтийским вокзалом не будут курсировать замещающие автобусы, пассажирам придется воспользоваться городским транспортом», - добавил Мяэ.

Поезда западного направления (Кейла, Клоогаранна, Палдиски, Турба) временно будут следовать до остановки Лиллекюла с 15 по 21 июля, а поезда восточного и юго-восточного направления (Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Валга, Койдула) будут временно начинать и заканчивать путь на станции «Китсекюла». Поезда юго-западного направления (Рапла, Тюри, Вильянди) будут следовать до остановки Таллинн-Вяйке в этот период.

В период с 15 по 21 июля пассажиры Elron могут бесплатно пользоваться всеми маршрутами общественного транспорта, проходящими через остановки Юлемисте, Таллинн-Вяйке и Тонди.

Бесплатный проезд распространяется на троллейбус №4, трамвай №4, автобусы №7, 12, 13, 15, 45, 49, 54, 64, 65 в направлении Юлемисте, автобусы №5, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 28, 32 и 36 в направлении Тонди и Таллинн-Вяйке, а также на автобус №73.