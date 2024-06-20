Паника европейских лидеров по поводу возвращения Дональда Трампа становится все более очевидной, в то время как Владимир Путин продвигает своего любимого кандидата в президенты США у себя дома.
БОЛЬШАЯ ПАНИКА ⟩ Европейские лидеры опасаются, что переизбрание Трампа окажет влияние на правых популистов
«Я считаю Джо Байдена человеком, который точно знает, что делает, и является одним из самых опытных топ-политиков в международной политике», - похвалил канцлер Германии Олаф Шольц президента США, который баллотируется на выборах в США, добавив, что благодаря Байдену США играют свою роль в мире.
Паника европейских лидеров по поводу возвращения Дональда Трампа становится все более очевидной, в то время как Владимир Путин продвигает своего любимого кандидата в президенты США у себя дома.
В колонке мнений Washington Post политический обозреватель Дженнифер Рубин назвала эти слова Шольца необычным шагом. Похвала союзнику, критически важному для Европы во время агрессивной войны против Украины, контрастирует с риторикой республиканцев, высмеивающих Байдена.
«Но еще больше это говорит о том, насколько сильно Байден починил разрушенные союзы в Европе во время президентства Дональда Трампа», - добавила Рубин.
Высказывания канцлера Германии прозвучали в контексте встречи G7, на которой было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов (46 миллиардов евро) до конца года на фоне замороженных активов России. Президент США Байден и его администрация сыграли центральную роль в принятии этого решения, сообщает The New York Times.
Комментарий Шольца свидетельствует о беспокойстве европейских лидеров по поводу возвращения Трампа, которого Рубин в своем тексте называет преступником, изоляционистом, невеждой во внешней политике и болельщиком Владимира Путина.
Европа опасается, что с приходом Трампа поддержка Украины со стороны США исчезнет, что приведет к приостановке мирных переговоров и уничтожит перспективы членства в ЕС для Украины, Грузии и Молдовы. Страны Балтии останутся в постоянном страхе за свою территориальную целостность, пишет The Washington Post.
Байден слишком хорошо понимает панику союзников. «Сейчас совершенно нормально для президента США отправиться в Европу, чтобы провозгласить победу над тиранией и отпраздновать окончание Второй мировой войны», - сообщала в то же время телекомпания CNN.
Во время поездок Байдена в Европу он высказывал опасения по поводу хаоса после возвращения Трампа. «Переизбрание Трампа также подстегнет ультраправых в Европе к более решительному препятствованию общей политике и инициативам ЕС», - считает CNN.
Однако слабость западных союзников трактуется в других странах мира как зеленый свет для Китая в расширении своего влияния в Юго-Восточной Азии и Африке. В свою очередь, Россия может укрепить свои партнерские отношения на Ближнем Востоке, усилив поддержку Ирана и Сирии.
По мнению Рубин, они могут стать отрезвляющим фактором для Трампа, потому что теплые отношения Путина и Трампа подбодрят поддерживаемые Ираном террористические группировки и сплотят вокруг Израиля еще больше врагов.
Это также главная причина, по которой пропаганда в российских СМИ очерняет Байдена так же сильно, как это делают сторонники Трампа. У Путина есть только одна цель - не допустить переизбрания Байдена. Последнее, чего хочет Россия, - это еще четыре года крепкой солидарности Запада.
Рубин обратилась к американским избирателям с предостережением, что нельзя одновременно поддерживать Трампа и исключительную роль США в мире. «Нельзя гордиться статусом нашей великой нации и в то же время поддерживать кандидата, который его подрывает», - заявила она.