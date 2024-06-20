Европа опасается, что с приходом Трампа поддержка Украины со стороны США исчезнет, что приведет к приостановке мирных переговоров и уничтожит перспективы членства в ЕС для Украины, Грузии и Молдовы. Страны Балтии останутся в постоянном страхе за свою территориальную целостность, пишет The Washington Post.

Байден слишком хорошо понимает панику союзников. «Сейчас совершенно нормально для президента США отправиться в Европу, чтобы провозгласить победу над тиранией и отпраздновать окончание Второй мировой войны», - сообщала в то же время телекомпания CNN.

Во время поездок Байдена в Европу он высказывал опасения по поводу хаоса после возвращения Трампа. «Переизбрание Трампа также подстегнет ультраправых в Европе к более решительному препятствованию общей политике и инициативам ЕС», - считает CNN.

Однако слабость западных союзников трактуется в других странах мира как зеленый свет для Китая в расширении своего влияния в Юго-Восточной Азии и Африке. В свою очередь, Россия может укрепить свои партнерские отношения на Ближнем Востоке, усилив поддержку Ирана и Сирии.

По мнению Рубин, они могут стать отрезвляющим фактором для Трампа, потому что теплые отношения Путина и Трампа подбодрят поддерживаемые Ираном террористические группировки и сплотят вокруг Израиля еще больше врагов.



Это также главная причина, по которой пропаганда в российских СМИ очерняет Байдена так же сильно, как это делают сторонники Трампа. У Путина есть только одна цель - не допустить переизбрания Байдена. Последнее, чего хочет Россия, - это еще четыре года крепкой солидарности Запада.

Рубин обратилась к американским избирателям с предостережением, что нельзя одновременно поддерживать Трампа и исключительную роль США в мире. «Нельзя гордиться статусом нашей великой нации и в то же время поддерживать кандидата, который его подрывает», - заявила она.