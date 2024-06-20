В Германии продажи новых электромобилей в мае сократились на 30,6 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщила организация в четверг, 20 июня.

Спрос на электромобили растет в Бельгии и Франции

Во Франции - втором по величине европейском рынке электромобилей после Германии - аналогичный показатель возрос на 5,4 процента, а в находящейся на третьем месте Бельгии - на 44,8 процента, указывается далее.

За первые пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го спрос на электромобили в Германии сократился на 16 процентов, во Франции показатель увеличился на 23 процента. Падение спроса также наблюдается в Италии (минус 19 процентов за период с января по май 2024 года), а рост продаж - в Нидерландах и Испании.

🚨 BREAKING 🚨



📊 🚗 European car sales figures for May are fresh off the press!



📉 After a high-performing month last year, EU car registrations decreased by 3% in May.



The market share of all power types declined, except for hybrid-electric which grew by 16.2%, accounting… pic.twitter.com/QsHOjL6hM9 — ACEA (@ACEA_auto) June 20, 2024

В целом по ЕС число регистраций электромобилей в Европе в мае сократилось на 12 процентов до 114 308 единиц, при этом их доля на автомобильном рынке снизилась до 12,5 процента.

За первые пять месяцев года данный показатель возрос на два процента и составил 556 276 единиц. При этом общие продажи автомобилей всех типов двигателей в мае во всех странах ЕС сократились на три процента до 912 тысяч машин, а показатель за пять месяцев 2024 года возрос на 4,6 процента до 4,6 млн единиц, указывает далее ACEA.

Падение спроса в Германии связано с прекращением господдержки

Спрос на электромобили в Германии сокращается на фоне прекращения в 2023 году государственной поддержки: в начале прошлого года государственных субсидий лишили покупателей машин с гибридным двигателем, с 1 сентября они перестали действовать при приобретении электромобилей корпоративными клиентами и с 17 декабря - физическими лицами.

Кроме того, падению спроса в ФРГ на электрические авто, по мнению экспертов, способствовала и возобновившаяся в этой стране дискуссия о возможности ренессанса машин с двигателями внутреннего сгорания, при условии использования ими экологически чистого топлива.

В 2023 году в ЕС было продано 10,5 миллиона новых автомобилей, что на 14 процентов больше, чем в 2022-м.