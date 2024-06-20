Продавец мяса с гигантскими долгами продолжает деятельность под новым юридическим лицом

Успешная в прошлом фирма начала утопать в долгах, сначала перед поставщиками, а затем и перед Налогово-таможенным департаментом. В настоящее время накопившаяся с весны налоговая задолженность компании составляет 170 000 евро.

После неудавшейся санации в ноябре была основана EMH Group, которая торгует на рынке Балтийского вокзала за тем же прилавком и под той же торговой маркой, что и прежняя компания.