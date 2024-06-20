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Продавец мяса с гигантскими долгами продолжает деятельность под новым юридическим лицом

rus.postimees.ee
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Магазин Estonian Meat House рядом с ТЦ Lõunakeskus.
Магазин Estonian Meat House рядом с ТЦ Lõunakeskus. Фото: Kristjan Teedema

Известный продавец мяса Estonian Meat House погряз в долгах и движется к банкротству. Руководство компании же пытается продолжить деятельность под новым юридическим лицом, пишет dv.ee.

Успешная в прошлом фирма начала утопать в долгах, сначала перед поставщиками, а затем и перед Налогово-таможенным департаментом. В настоящее время накопившаяся с весны налоговая задолженность компании составляет 170 000 евро.

После неудавшейся санации в ноябре была основана EMH Group, которая торгует на рынке Балтийского вокзала за тем же прилавком и под той же торговой маркой, что и прежняя компания.

Читайте подробнее на dv.ee.

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