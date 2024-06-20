Департамент полиции и погранохраны поясняет, что не имеет возможности помешать разведывательной деятельности России, которую она уже месяц ведет с воздуха рядом с восточной границей, но готов сбивать аэростаты, если они окажутся над территорией Эстонии.
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Видео ⟩ Россия ведет разведку в приграничных районах Эстонии с помощью аэростатов
Жители Нарвы сообщают о появлении в небе недалеко от границы аэростата без опознавательных знаков. Накачанные газом аппараты, похожие на классические аэростаты первой половины XX века, беспокоят местных жителей.