Видео Россия ведет разведку в приграничных районах Эстонии с помощью аэростатов

«Сегодня его уже нет в небе. Наверное, ветер поднявшийся, мешает, или перевезли на другой участок границы. Россияне не первый раз его поднимают на том берегу. Первый раз в Нарве его заметили в начале мая 2024 года», - рассказал Rus.Postimees в четверг наш читатель нарвитянин.