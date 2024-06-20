Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Видео Россия ведет разведку в приграничных районах Эстонии с помощью аэростатов

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 20 июня 2024, 15:13
Copy
Российский аэростат, который жители Нарвы периодически наблюдают с мая 2024 года в небе около границы.
Российский аэростат, который жители Нарвы периодически наблюдают с мая 2024 года в небе около границы. Фото: кадр из видео tv-karelia.ru

Департамент полиции и погранохраны поясняет, что не имеет возможности помешать разведывательной деятельности России, которую она уже месяц ведет с воздуха рядом с восточной границей, но готов сбивать аэростаты, если они окажутся над территорией Эстонии.

Жители Нарвы сообщают о появлении в небе недалеко от границы аэростата без опознавательных знаков. Накачанные газом аппараты, похожие на классические аэростаты первой половины XX века, беспокоят местных жителей.

«Сегодня его уже нет в небе. Наверное, ветер поднявшийся, мешает, или перевезли на другой участок границы. Россияне не первый раз его поднимают на том берегу. Первый раз в Нарве его заметили в начале мая 2024 года», - рассказал Rus.Postimees в четверг наш читатель нарвитянин.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх