«Травит ядом себя и окружающих»: пассажир Elron на полной громкости слушал путинскую пропаганду

Как рассказала Чирикова, инцидент произошел в среду, 19 июня, в районе 19:00. «Это был поезд из Таллинна в Палдиски. Буквально через несколько сидений от меня сидит незнакомец, у которого на полную громкость российский канал рассказывает, как героически Путин договорился с Северной Корее о получении снарядов», - вспоминает она.

Чирикова была крайне возмущена происходящим. По ее словам, наблюдать все это в эстонском поезде совершенно не хочется. «Поэтому я и записала это видео и выложила в соцсетях, чтобы обратить на это внимание. Это недопустимо. Пропаганда - это самое настоящее оружие. Люди смотрят такие видео, а потом идут на так называемое СВО и убивают украинцев. Я сама из России и знаю, что такое пропаганда и промывание мозгов. И когда человек включает на полную громкость подобные видео, он травит ядом себя и окружающих», - сказала она.