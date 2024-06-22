«Травит ядом себя и окружающих»: пассажир Elron на полной громкости слушал путинскую пропаганду

Живущая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова поделилась в соцсетях неприятной историей. Во время поездки на поезде в Палдиски она заметила человека, который на полной громкости смотрел репортаж о визите президента РФ Владимира Путина в КНДР на одном из пропагандистских каналов. Нарушил ли пассажир закон?
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Как рассказала Чирикова, инцидент произошел в среду, 19 июня, в районе 19:00. «Это был поезд из Таллинна в Палдиски. Буквально через несколько сидений от меня сидит незнакомец, у которого на полную громкость российский канал рассказывает, как героически Путин договорился с Северной Корее о получении снарядов», - вспоминает она.