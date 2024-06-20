Лето принесло жителям Эстонии множество травм

Из несчастных случаев, зарегистрированных в Salva Kindlustus, видно, что в мае и июне количество травм заметно увеличилось: например, было много различных падений, а также ожогов и ран, полученных в результате применения всевозможных острых инструментов.

Руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Эвелин Лойтмаа сообщила, что конец весны и начало лета традиционно богаты на травмы, потому что образ жизни людей становится более активным. Люди больше занимаются спортом на свежем воздухе, ведут усердные работы в саду и различные строительные работы, также проводят велосипедные и пешие прогулки. Статистика Salva Kindlustus показывает, что больше всего травм происходит в Эстонии в мае и июне.

«В начавшемся летнем сезоне произошло много случаев перелома ребер в результате падений. Падения случаются во время работы в саду, занятий спортом и просто передвижения на свежем воздухе. Жаркая погода снижает внимательность и бдительность, люди часто забывают или не считают необходимым пользоваться защитными средствами при обращении с инструментами, возникают ожоги при жарке на гриле и разведении костров, случаются падения с террас, лестниц, батутов и садовой мебели», - перечислила Лойтмаа.