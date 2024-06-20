ФОТО Крупнейший столичный торгово-развлекательный центр станет еще больше

Вчера, 19 июня, состоялось общественное обсуждение, на котором было представлено эскизное решение детальной планировки Ülemiste и прилегающей территории.

По словам Гвидо Пярнитса, исполнительного директора Ülemiste, очередное, третье по счету, расширение здания воспринимается уже как само собой разумеющееся. «В ближайшие годы микрорайон Юлемисте полностью изменится. Здесь строится терминал Rail Baltica, расширяется аэропорт, а также постоянно растет городок Юлемисте: здесь будут главные ворота города Таллинна», - сказал Пярнитс.

Проект третьего по счету, и самого значительного, расширения торгового центра Ülemiste. Фото: Esplan

«Большая часть запланированного объема застройки центра Ülemiste - это, прежде всего, офисные и служебные помещения, в меньшей степени торговые», - уточнил Пярнитс и добавил, что вскоре туристам, приезжающим сюда жителям Таллинна и других городов Эстонии, а также живущим и работающим здесь, потребуется более широкий спектр услуг, чем может предложить сегодня Ülemiste. Например, есть желание начать оказывать в центре медицинские услуги, планируется открытие библиотеки.

Детальная планировка предусматривает, что в ходе расширения будет преобразовано и городское пространство, в частности - создан многофункциональный европейский парк «Европа», соединяющий Таллиннский аэропорт, терминал Rail Baltica, центр и Ülemiste и Ülemiste City.

Руководитель создавшей эскизное решение для детальной планировки компании Esplan Кади Метсмаа отметила, что созданное имеющими признанный международный опыт архитекторами Левером Лыхмусом и Эриком Ристоя решение с самого начала основывалось на принципах развития современного городского пространства.

Согласно планировке, в качестве пристройки к центру Ülemiste разрешено возвести в общей сложности до пяти коммерческих зданий, высотой до 12 надземных и трех подземных этажей.