В соцсетях активно высказываются европейские политики: кто-то хотел бы видеть на этой должности представителя Восточной Европы, кто-то этому не рад. Но что же о возможном отъезде премьер-министра думают сами жители Эстонии?

Лариса

Фото: Ээро Вабамяги

Каллас сама решит, уезжать ли ей в Брюссель. В роли премьер-министра она меня не совсем устраивает, хотелось бы видеть что-то получше, чтобы все было для народа, а не для каких-то военных расходов. Хотелось бы, чтобы люди жили в мире, согласии и дружбе. Здесь, в Эстонии. Не знаю, кто бы мог быть на ее месте. Из политиков мне нравится Кылварт. Я ему как-то всегда отдавала предпочтение. Владимир Свет мне нравится, потому что он для Ласнамяэ очень много сделал. Я ценю людей по делам.

Кая

Фото: Ээро Вабамяги

Думаю, было бы хорошо, если бы Кая уехала с Брюссель. Она проделала хорошую работу. Сама я живу в Финляндии и считаю, что Санна Марин и Кая Каллас отлично продвинули роль женщин в политике.

Андрей

Фото: Ээро Вабамяги

Даже не могу сказать, должна ли она уехать. У меня серый паспорт, я тут ничего не решаю. Нынешняя коалиция мне не очень, если честно. В новой коалиции хотелось бы видеть Яну Тоом, Михаила Кылварта.

Сергей

Фото: Ээро Вабамяги