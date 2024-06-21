Несмотря на то, что Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила, что в следующем году на выборы свою партию не поведет, пока неясно, станет ли премьер-министр Эстонии Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Здесь дел наделала, теперь там наделает»: таллиннцы реагируют на возможный отъезд Каи Каллас в Брюссель
В соцсетях активно высказываются европейские политики: кто-то хотел бы видеть на этой должности представителя Восточной Европы, кто-то этому не рад. Но что же о возможном отъезде премьер-министра думают сами жители Эстонии?
Лариса
Каллас сама решит, уезжать ли ей в Брюссель. В роли премьер-министра она меня не совсем устраивает, хотелось бы видеть что-то получше, чтобы все было для народа, а не для каких-то военных расходов. Хотелось бы, чтобы люди жили в мире, согласии и дружбе. Здесь, в Эстонии. Не знаю, кто бы мог быть на ее месте. Из политиков мне нравится Кылварт. Я ему как-то всегда отдавала предпочтение. Владимир Свет мне нравится, потому что он для Ласнамяэ очень много сделал. Я ценю людей по делам.
Кая
Думаю, было бы хорошо, если бы Кая уехала с Брюссель. Она проделала хорошую работу. Сама я живу в Финляндии и считаю, что Санна Марин и Кая Каллас отлично продвинули роль женщин в политике.
Андрей
Даже не могу сказать, должна ли она уехать. У меня серый паспорт, я тут ничего не решаю. Нынешняя коалиция мне не очень, если честно. В новой коалиции хотелось бы видеть Яну Тоом, Михаила Кылварта.
Сергей
Каллас и так уже опустила Эстонию ниже ватерлинии. Кто бы мог быть на ее месте, сказать затрудняюсь. Коалиция, по моему мнению, работает плохо. Лично меня как водителя больше всего не устраивают перекрытые дороги. Скорее бы все эти ремонты закончились! Постоянные пробки - это просто невозможно. В новой коалиции хотелось бы видеть политиков, которые более лояльны к русскоязычному населению. Чтобы не было вражды, нагнетания, к русским или еще кому-либо.
Ирина
Мне кажется, Каллас не должна быть ни там, ни здесь. Кто бы мог быть на ее месте, трудно ответить. Работа нынешней коалиции меня не устраивает, не нравится многое. Не буду говорить ничего конкретного, но многое. Хотелось бы, чтобы было больше заботы о своем народе, который постоянно здесь живет.
Арон
Лучше бы Каллас уехала. Должна ли она занять именно эту должность? Наверное, нет. От Каллас как от премьер-министра хотелось бы больше конкретных решений. А новым премьер-министром, возможно, мог бы стать кто-то из «Отечества». Работе нынешний коалиции я поставил бы низкую оценку. Основная проблема - мало конкретных решений.
Виктор
Кая Каллас в Брюссель? Здесь дел наделала, еще и там наделает… Нынешней правительственной коалицией я не доволен. Отправили все вооружение Украине, а сейчас, оказывается, 1,6 миллиарда у нас не хватает. Больше отправляют в Украину, а надо думать и о своей безопасности.