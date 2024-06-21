Теплым летним днем приятно посидеть рядом с красивым фонтаном, наслаждаясь прохладой и мерным журчанием струй. Но не все фонтаны в Таллинне заработали, заметил внимательный читатель Rus.Postimees.
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ФОТО ⟩ Читатель волнуется: что происходит с таллиннскими фонтанами?
В столице идут ремонты не только дорог, но и прокладка водопроводных труб, а без воды находящиеся рядом фонтаны работать, естественно, не могут. Так, именно по этой причине некоторое время не работал фонтан в Полицейском парке.