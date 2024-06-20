Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Следующим генсеком НАТО станет Марк Рютте

rus.postimees.ee
Copy
Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: NICK GAMMON

Следующим генеральным секретарем НАТО станет уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержали все 32 члена альянса.

Рютте был утвержден на пост после семимесячной кампании, сообщает Politico.

Сегодня Румыния заявила, что президент Клаус Йоханнис снимает свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО и поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Рютте, передает AFP.

«Президент Румынии проинформировал союзников по НАТО, что отзывает свою кандидатуру на пост генерального секретаря организации», - заявил Совет национальной обороны и добавил, что теперь Румыния поддерживает Рютте.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх