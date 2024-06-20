Следующим генеральным секретарем НАТО станет уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержали все 32 члена альянса.
Следующим генсеком НАТО станет Марк Рютте
Рютте был утвержден на пост после семимесячной кампании, сообщает Politico.
Сегодня Румыния заявила, что президент Клаус Йоханнис снимает свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО и поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Рютте, передает AFP.
«Президент Румынии проинформировал союзников по НАТО, что отзывает свою кандидатуру на пост генерального секретаря организации», - заявил Совет национальной обороны и добавил, что теперь Румыния поддерживает Рютте.