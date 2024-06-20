С 1 июля пассажиры уездных линий смогут покупать пятидневные и 30-дневные билеты

Пассажиры теперь смогут приобрести также пятидневный билет, а жители Тарту - 30-дневный билет. Действующие тарифы на уездных линиях не изменятся.

Билет на пять дней будет стоить 7,50 евро, и его можно будет приобрести на уездных линиях Хийумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В этих уездах уже сейчас можно приобрести одноразовые, однодневные и 30-дневные билеты.

Жители Тарту с 1 июля смогут приобрести 30-дневный билет, который позволяет ездить как на городских, так и на уездных автобусах в пределах города. Стоимость билета составляет 21,28 евро.

«Новые билеты были созданы по пожеланиям клиентов. Например, в Ида-Вирумаа много работников, которые ездят на работу через неделю, и пятидневный билет идеально им подходит. Также он удобен для туристов», - рассказал руководитель отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Рубас.

Кроме того, для украинских военных беженцев заканчивается право на бесплатный проезд в поездах и на уездных линиях.

«В дальнейшем скидки на проезд будут одинаковыми для всех пассажиров. Украинские военные беженцы сохранят все остальные действующие скидки на проезд в автобусах и поездах, такие как бесплатный проезд на уездных линиях для лиц до 19 лет и старше 63 лет, - рассказал Рубас. Он добавил, что во многих других странах ЕС от особых скидок на общественный транспорт для беженцев уже отказались, и людей поддерживают через социальные системы. - При необходимости беженцы могут обратиться в местное самоуправление за пособием по обеспечению прожиточного минимума и другими видами помощи».