Северокорейское информационное агентство ЦТАК опубликовало текст договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, подписанного во время двухдневного визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Что это означает для подписантов, а также для других стран?
«Военная помощь всеми имеющимися средствами при нападении». Что именно говорится в новом договоре между КНДР и Россией?
В пункте 4 подписанного документа говорится следующее: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации».
Эксперты и историки сразу обратили внимание на то, что этот пункт почти идентичен положению договора между КНДР и СССР 1961 года — за исключением ссылки на устав ООН.
Статья 51 Устава ООН предусматривает право страны-члена принимать индивидуальные или коллективные меры самообороны, напоминает агентство Reuters.
Кроме того, в подписанном договоре говорится, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии страны проведут консультации «с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы».
Ча Ду Хёгн, бывший чиновник южнокорейского правительства, ныне работающий в Институте политических исследований Асан в Сеуле, заявил агентству Reuters, что несмотря на то, что обязательство о взаимной обороне похоже на то, что было в договоре 1961 года, ссылка на Устав ООН и законы каждой страны открыта для интерпретации и неясно, будет ли это соглашение представлять собой союз.
«Это происходит оттого, что Ким хочет сделать все для заключения этого соглашения, а Путин не хочет этого делать», — считает он.
Чо Хан Бом из Корейского института национального объединения в Сеуле в разговоре с Reuters назвал подписанное соглашение большой победой для России, заложив правовую основу для поддержки со стороны Северной Кореи в войне в Украине.
По его словам, формулировки в договоре оставляют возможность Москве избегать помощи Северной Корее в приграничных столкновениях или других будущих стычках, если она того пожелает.
Ведущий научный сотрудник Университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий - о пункте про военную помощь в новом договоре между Россией и КНДР:
«Часть, которая говорит об обязательствах совместной обороны в случае нападения на одну из сторон, почти буквально повторяет текст советско-северокорейского соглашения 1961 года. Это явно не случайно. Месседж очень четкий: мы восстанавливаем союзные отношения, говорят Москва и Пхеньян, которые у нас были в 1961 году. И самая важная там фраза: «В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергается вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся страна немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Эта фраза буквально повторена в нынешнем договоре 2024 года.
Уже очень скоро Советский Союз этот договор начал тяготить — из-за опасений, что Ким Ир Сен может развязать вторую Корейскую войну. Насколько я знаю, Политбюро [ЦК КПСС] думало, что в случае, если Ким Ир Сен поведет себя совсем нагло, то Северной Корее можно будет заявить, что этот договор только оборонительный, а вы, товарищи, начали агрессивные действия, поэтому помогать вам мы не будем. Этот договор 1961 года окончательно заменили в 2000-м при раннем Путине договором о дружбе и добрососедстве, в котором как раз этого пункта о военной помощи не было, и во многом это было довольно пустое соглашение.
С точки зрения Сеула то, что произошло сейчас — это очень плохо. О возможной реанимации такого союзного соглашения говорили и здесь, и в Токио в качестве наихудшего сценария. Сеул на протяжении очень долгого времени пытался Советский Союз, а потом Россию «оттащить» от КНДР. Какое-то время казалось, что это получается и что Россия больше на стороне Южной Кореи, чем Северной. А потом началась война [в Украине], и все посыпалось».
Что пишет западная пресса
Газета New York Times называет подписанный договор «возобновлением гарантий безопасности времен холодной войны», которые восходят «к ныне несуществующему договору о взаимной обороне 1961 года между Пхеньяном и Москвой».
Однако на этот раз соглашение «основано на взаимных транзакционных потребностях - артиллерия для России и передовые военные технологии» для Северной Кореи, пишет издание со ссылкой на Виктора Ча, занимавшегося вопросами КНДР во время администрации Джорджа Буша-младшего, а сейчас работающего в Центре стратегических и международных исследований.
В публикации New York Times говорится, что обещанная Москвой технологическая помощь в договоре не конкретизируется, но если она будет включать в себя технологии, которые Ким Чен Ын стремится усовершенствовать, это поможет КНДР разработать ядерную боеголовку.
Агентство Bloomberg также напоминает, что КНДР нуждается в деньгах, товарах и технологиях, чтобы реализовать свои планы по строительству атомной подводной лодки и развертыванию спутников-шпионов.
В результате подписанного соглашения Ким Чен Ын получил «союзника с ядерным арсеналом, который будет его поддерживать». «Это также означает, что он может продолжать реализовывать свои атомные амбиции, а Россия использует свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать любые новые санкции», — подчеркивает издание.
Газета Financial Times напоминает, что в марте Россия уже наложила вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, предусматривающей продление мандата группы экспертов комитета по санкциям в отношении КНДР.