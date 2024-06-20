«Военная помощь всеми имеющимися средствами при нападении». Что именно говорится в новом договоре между КНДР и Россией?

Чо Хан Бом из Корейского института национального объединения в Сеуле в разговоре с Reuters назвал подписанное соглашение большой победой для России, заложив правовую основу для поддержки со стороны Северной Кореи в войне в Украине.

По его словам, формулировки в договоре оставляют возможность Москве избегать помощи Северной Корее в приграничных столкновениях или других будущих стычках, если она того пожелает.

Ведущий научный сотрудник Университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий - о пункте про военную помощь в новом договоре между Россией и КНДР:

«Часть, которая говорит об обязательствах совместной обороны в случае нападения на одну из сторон, почти буквально повторяет текст советско-северокорейского соглашения 1961 года. Это явно не случайно. Месседж очень четкий: мы восстанавливаем союзные отношения, говорят Москва и Пхеньян, которые у нас были в 1961 году. И самая важная там фраза: «В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергается вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся страна немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Эта фраза буквально повторена в нынешнем договоре 2024 года.