Мошенники выманивают огромные суммы через логистическую платформу

Схема мошенничества следующая: преступники создают учетную запись пользователя логистической платформы, где происходит общение грузоотправителей и грузоперевозчиков. Мошенники копируют данные уже существующей логистической компании, создают фейковый аккаунт компании с похожим названием и создают на платформе предложение о перевозке каких-то товаров. Когда владелец товара принимает предложение и отправляет все свои данные о доставке на фейковый аккаунт мошенника, мошенники получают товар, который затем бесследно исчезает.

Все подобные случаи мошенничества, которыми занималась ERGO, совершались через общеевропейскую транспортно-логистическую сетевую платформу Timocom. Например, в ERGO поступил случай, в результате которого пропал груз коньяка стоимостью 200 000 евро.

«Экспедитор искал субподрядчика для перевозки крупной партии коньяка через онлайн-приложение и наткнулся на мошенников, которые, используя теневой счет, получили товар и направили его в подходящее для себя место. Ущерб составил 200 000 евро. О мошенничестве стало известно, когда было начато расследование перемещения товара. Оказалось, что нужная, настоящая компания, ничего не знала ни о товаре, ни о его отправке», - говорит коммерческих претензий ERGO Эрко Макиенко.