Сотрудники страховой компании ERGO предупреждают: мошенники захватили логистические платформы, грузы постоянно теряются. ERGO уже расследовала три случая, когда преступники завладели дорогостоящим грузом: грузом коньяка стоимостью 200 000 евро, грузом алюминия стоимостью 90 000 евро и грузом вина.
Мошенники выманивают огромные суммы через логистическую платформу
Схема мошенничества следующая: преступники создают учетную запись пользователя логистической платформы, где происходит общение грузоотправителей и грузоперевозчиков. Мошенники копируют данные уже существующей логистической компании, создают фейковый аккаунт компании с похожим названием и создают на платформе предложение о перевозке каких-то товаров. Когда владелец товара принимает предложение и отправляет все свои данные о доставке на фейковый аккаунт мошенника, мошенники получают товар, который затем бесследно исчезает.
Все подобные случаи мошенничества, которыми занималась ERGO, совершались через общеевропейскую транспортно-логистическую сетевую платформу Timocom. Например, в ERGO поступил случай, в результате которого пропал груз коньяка стоимостью 200 000 евро.
«Экспедитор искал субподрядчика для перевозки крупной партии коньяка через онлайн-приложение и наткнулся на мошенников, которые, используя теневой счет, получили товар и направили его в подходящее для себя место. Ущерб составил 200 000 евро. О мошенничестве стало известно, когда было начато расследование перемещения товара. Оказалось, что нужная, настоящая компания, ничего не знала ни о товаре, ни о его отправке», - говорит коммерческих претензий ERGO Эрко Макиенко.
По аналогичной схеме затерялась и партия алюминия с убытком в 90 000 евро. Представитель страховой компании ERGO призывает проявлять бдительность при использовании различных онлайн-логистических платформ. «Не доверяйте слепо субподрядчикам, а проверяйте их дважды. Убедитесь, что вы имеете дело с правильной компанией. Часто в э-мейле фейкового аккаунта отсутствуют или отличаются несколько букв. Поэтому зайдите на сайт компании и позвоните в компанию, у которой заказываете груз. Даже если у вас есть страхование груза, потери очень велики, а отсутствие товара может парализовать бизнес», - сказал Макиенко.
В третьем случае, с которым столкнулась компания ERGO, жертвой мошенничества был сам перевозчик: ему позвонил клиент, который якобы заказал у его компании перевозку товара. По словам звонившего, логистическая компания якобы загрузила в Испании партию вин и перевезла их в Берлин. На накладной стояла печать с данными логистической фирмы - она оказалась поддельной. Вино пропало, а сейчас идет процесс составления требования. Клиент ERGO подал заявление в полицию и сообщил, что данные его компании были использованы в логистической системе Timocom преступным путем, и что отправитель лишился товара в результате мошенничества.
Как не стать жертвой логистического мошенничества:
- Не доверяйте свой груз никому без тщательной проверки партнера!
- Убедитесь, что вы имеете дело с правильной компанией: проверьте правильность названия и логотипа компании на каждом документе и электронном адресе.
- Проверьте все дважды! Позвоните в компанию, у которой вы заказываете перевозку, и посетите ее веб-сайт.