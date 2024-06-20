Государственный суд разъяснил: как делить совместное имущество после развода?

В деле бывшие супруги спорят о разделе совместного имущества после развода. Для судебной унификации коллегия по гражданским делам Государственного суда уточнила порядок компенсации за использование общей собственности, в частности, за пользование квартирой в случае, если после развода квартира использовалась только одним из супругов.

При разводе первоочередным и предпочтительным способом урегулирования имущественных отношений супругов является раздел совместного имущества, и бывший супруг не может требовать компенсации за использование предметов совместного имущества от другого бывшего супруга.

Совместное имущество должно быть разделено при первой возможности. Если это откладывается, порядок использования недвижимости, принадлежащей к совместной собственности, можно согласовать между собой. При необходимости порядок использования общего жилья может определить суд. Компенсацию можно обычно требовать, если один из супругов нарушает согласованный порядок.

Кроме того, коллегия по гражданским делам Государственного суда разъяснила, что если для финансирования покупки общей недвижимости использовалось добрачное имущество одного из супругов, например, квартира, то этот супруг имеет право требовать компенсацию при разводе. При этом супруг имеет право на часть стоимости общей недвижимости, соответствующую его первоначальному вкладу.

Например, если покупка общей недвижимости была профинансирована на 60 процентов за счет добрачного имущества одного из супругов, то этому супругу также должно быть компенсировано 60 процентов от стоимости общей недвижимости, а не только денежная сумма первоначального вклада.

Государственный суд направил дело обратно в тот же окружной суд для нового рассмотрения, чтобы проверить заявление обратившегося в суд супруга о том, что бывший партнер нарушил обязательство предоставить ему возможность пользоваться общей недвижимостью. Если это так, то за это должно быть присуждено возмещение.